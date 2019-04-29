2019-04-29T19:00:55+03:00
Общество

Рисунок 12-летней нижегородки Анны Костылевой станет коллекционной открыткой

Девочка победила во всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Рисунок 12-летней нижегородки Анны Костылевой станет коллекционной открыткой. Фото: Почта РоссииРисунок 12-летней нижегородки Анны Костылевой станет коллекционной открыткой. Фото: Почта России
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В скором времени в продаже появятся коллекционные открытки Почты России, на которых будет изображен рисунок 12-летней нижегородки Анны Костылевой. Ее работа стала лучшей на всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою» в номинации «Рисунок».

- Этот рисунок мы придумали вместе с дедушкой, - рассказала Аня Костылева «Комсомольской правде» - Нижний Новгород». – Мы долго не могли придумать, а потом решили, что нужно нарисовать ребенка с его хорошими воспоминаниями и то, что происходит у него сейчас.

Всю композицию рисунка Аня придумала сама. Появилась на рисунке и одна из любимых игрушек Ани – мишка. А вот задумчивое лицо мальчика долго не получалось. И тут на помощь пришел дедушка. Но рисовать за нее он не стал, а лишь подсказал, как сделать.

Анин рисунок покорил жюри конкурса «Спасибо маленькому герою», и она стала победительницей в номинации «Рисунок» в возрастной группе 11-13 лет.

- Я никогда не участвовала ни в одном конкурсе, не верила, что могу победить, - признала Аня. – А эта победа вселила в меня уверенность.

По словам Ани, во время вручения диплома победителя в Москве она очень сильно волновалась. Момент и, правда, был волнительный. На нее смотрели более 300 человек.

- Думала, сейчас провалюсь, - смеется девочка.

Дрожать от страха Аня перестала только после того, как закончилось торжественное мероприятие. А длилось оно больше двух часов.

Но все переживания стоили того. Вместе с дипломом ей вручили три открытки с ее рисунком. И одну из них она уже отправила своему соавтору - дедушке в Княгинино.

КСТАТИ

Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» был организован фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», Почтой России в сотрудничестве с российским движением школьников, российской государственной детской библиотекой и музеем Победы.

33 школьника со всей России признаны победителями всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». Всего на конкурс поступило более пяти тысяч работ. Наибольшее количество работ – 3 474 поступило в номинации «Рисунок», 761 работа поступила в номинации «Проза» и 700 – «Поэзия», в номинации «Видеорепортаж» 238 работ и 95 работ поступило в номинации «Макет Монумента юным защитникам Отечества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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