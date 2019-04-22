«Это просто 11 друзей Оушена!»: Нижегородские жулики разработали новую схему ограбления ювелирного магазина

Ограбление ювелирного магазина в маленьком городке Сергач Нижегородской области заняло бы достойное место в коллекции Шерлока Холмса. Новая схема ограбления, точный поминутный расчет и настоящая круговая порука – без дедуктивного метода знаменитого сыщика тут точно не обойтись.

- Все началось с того, что 13 апреля у нас в торговом центре сработала сигнализация, - вспоминает владелица ювелирного магазина Екатерина Тишкина (имя героини изменено – прим. ред.) – Как и положено, всех посетителей эвакуировали, мы сами тоже покинули помещение. А когда вернулись, то обнаружили, что у нас украден сейф, доверху набитый драгоценностями. Общая сумма похищенного составляет около пяти-шести миллионов рублей.

Оказалось, чтобы пробраться к сейфу, преступники разработали целую схему, где все было просчитано буквально до минуты.

- Было установлено, что изначально неизвестные сорвали навесной замок на калитке и пробрались на садовый участок, расположенный рядом с торговым центром, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Затем они высверлили заклепки и сняли два листа металлического профнастила, после чего пробрались на территорию торгового центра. Затем с задней стороны здания он разбили окно между первым и вторым этажом торгового центра, а затем проникли на лестницу внутри здания. Теперь от заветного ювелирного магазина их отделяли считанные метры. Взломав пластиковую входную дверь в магазин, они зашли внутрь и открутили от пола металлический сейф размером полтора на полметра. Он был прикреплен к полу анкерным болтом.

Впрочем, даже это не остановило преступников. Вместе с похищенным сейфом они выбрались на улицу тем же путем, что и зашли. Поэтому к моменту возвращения продавцов их уже и след простыл.

- Это просто какие-то 11 друзей Оушена! – негодуют владельцы магазина. – А самое обидное, что по улице с этим сейфом они бежали метров 150. И на всем этом расстоянии нет ни одной камеры видеонаблюдения.

Впрочем, сказать, что преступники совсем не наследили, тоже нельзя. На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы протектора от автомобиля и аккумуляторная батарея, на которой остались отпечатки пальцев. Правда, чьи это отпечатки пальцев, установить пока так и не удалось.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой», - сообщает источник в правоохранительных органах. – Расследование уголовного дела продолжается. Особое внимание уделяется поиску очевидцев преступления.