2019-04-22T16:38:57+03:00
Происшествия

«Это просто 11 друзей Оушена!»: Нижегородские жулики разработали новую схему ограбления ювелирного магазина

В Нижегородской области совершено преступление, достойное Шерлока Холмса
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Нижегородские жулики разработали новую схему ограбления ювелирного магазина.Нижегородские жулики разработали новую схему ограбления ювелирного магазина.Фото: Надежда ПЕНЬКОВСКАЯ
Изменить размер текста:

Ограбление ювелирного магазина в маленьком городке Сергач Нижегородской области заняло бы достойное место в коллекции Шерлока Холмса. Новая схема ограбления, точный поминутный расчет и настоящая круговая порука – без дедуктивного метода знаменитого сыщика тут точно не обойтись.

- Все началось с того, что 13 апреля у нас в торговом центре сработала сигнализация, - вспоминает владелица ювелирного магазина Екатерина Тишкина (имя героини изменено – прим. ред.) – Как и положено, всех посетителей эвакуировали, мы сами тоже покинули помещение. А когда вернулись, то обнаружили, что у нас украден сейф, доверху набитый драгоценностями. Общая сумма похищенного составляет около пяти-шести миллионов рублей.

Оказалось, чтобы пробраться к сейфу, преступники разработали целую схему, где все было просчитано буквально до минуты.

- Было установлено, что изначально неизвестные сорвали навесной замок на калитке и пробрались на садовый участок, расположенный рядом с торговым центром, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Затем они высверлили заклепки и сняли два листа металлического профнастила, после чего пробрались на территорию торгового центра. Затем с задней стороны здания он разбили окно между первым и вторым этажом торгового центра, а затем проникли на лестницу внутри здания. Теперь от заветного ювелирного магазина их отделяли считанные метры. Взломав пластиковую входную дверь в магазин, они зашли внутрь и открутили от пола металлический сейф размером полтора на полметра. Он был прикреплен к полу анкерным болтом.

Впрочем, даже это не остановило преступников. Вместе с похищенным сейфом они выбрались на улицу тем же путем, что и зашли. Поэтому к моменту возвращения продавцов их уже и след простыл.

- Это просто какие-то 11 друзей Оушена! – негодуют владельцы магазина. – А самое обидное, что по улице с этим сейфом они бежали метров 150. И на всем этом расстоянии нет ни одной камеры видеонаблюдения.

Впрочем, сказать, что преступники совсем не наследили, тоже нельзя. На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы протектора от автомобиля и аккумуляторная батарея, на которой остались отпечатки пальцев. Правда, чьи это отпечатки пальцев, установить пока так и не удалось.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой», - сообщает источник в правоохранительных органах. – Расследование уголовного дела продолжается. Особое внимание уделяется поиску очевидцев преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
К системе «Наш Нижний» подключились 108 домоуправляющих компаний
Более 32 тысяч человек поучаствовали в общегородском субботнике 20 апреля
Рабочие приступят к ямочному ремонту в четырех районах Нижнего Новгорода 23 апреля
Оборудование для тестирования ДНК плода появилось у нижегородских медиков
«ТНС Энерго НН» хочет взыскать с турагентства 70 млн рублей
В Нижнем Новгороде предложили развивать потенциал железнодорожного вокзала
17 садовых домиков горят в Кстовском районе
В Нижегородской области вводится особый противопожарный режим
Темп роста ввода жилья в Нижегородской области вырос на 44,1%
Водитель иномарки погиб, опрокинувшись в кювет в Богородском районе
Древний малазийский музыкальный инструмент представят нижегородцам
Компания молодежи заживо сгорела в садовом домике в Нижегородской области
Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в Нижнем Новгороде
Шесть человек пострадали в страшном ДТП с грузовиком и автобусом в Нижнем Новгороде
Перебои в телевещании ожидаются в Нижнем Новгороде 22 апреля
Уникальную скрипку XVIII века презентуют в Нижнем Новгороде
Цифровое развитие Нижнего Новгорода будет вестись в три этапа
Безработный нижегородец украл строительный забор
Нижегородские аграрии экспортировали продовольственные товары на 42,7 млн долларов
Глеб Никитин и Максим Орешкин подведут итоги первого Global City Hackathon
Нижегородский художественный музей объявляет день открытых дверей
БК «Нижний Новгород» на выезде проиграл «Калеву»
Вадим Живулин положительно оценил работу руководства Нижегородской области по созданию ТОСЭР
Глеб Никитин принял участие в обсуждении концепции развития здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
ФК «Нижний Новгород» выиграл у «Зенит-2»
Более 43 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на реализацию импортозамещающих проектов
Больше 600 нижегородцев приняли участие во всероссийском экологическом субботнике