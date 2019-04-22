«И это в Страстную неделю»: На Новосормовском кладбище произошла очередная кража

Буквально на прошлой неделе «Комсомольская правда» рассказывала об инциденте на Новосормовском кладбище. Нижегородец пришел на могилу своего родственника и обнаружил, что надгробие пропало.

Похожая ситуация приключилась с Еленой Занозиной. Правда, в ее случае неизвестные позарились на могильное ограждение.

- На кладбище в восьмом микрорайоне с могилы украли ограду. И это в Страстную неделю! - говорится в паблике «Типичный Нижний».

По словам нижегородки, комендант ничего не знает о произошедшем, а, значит, и помочь ему нечем. Мол, территория кладбища большая - никто ничего не видел.

Однако подписчики уверены, что администрация кладбища должна отвечать за все происходящее на вверенной им территории.

- Иначе зачем она нужна? Деньги с граждан собирать? - возмутилась Лидия Бабенышева.

- Ограду украли? С могилы моего отца памятник украли, который 33 года простоял, - подключилась Ирина Базилевская.

- Может, ограда так лежала, и ее убрали, чтобы не мешалась. Ухаживать надо за могилой, - подметил Павел Васляев.

Вместе с тем в Управлении муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода «Комсомолке» заявили, что в настоящее время ни одно муниципальное кладбище не снабжено охраной. А камеры видеонаблюдения установлены на входных группах помещений кладбища «Новое Стригинское», «Стригинское» и «Новосормовское». Однако обзор периметра кладбища с помощью этих камер не возможен.

Заодно в управлении напомнили, что надмогильные сооружения равно как и ограда - это собственность лиц, за счет которых они изготовлены и установлены.

- Каждое лицо, ответственное за захоронение, вправе застраховать принадлежащее ему имущество в порядке, установленном гражданским законодательством. Муниципальное учреждение ответственность за сохранность установленных надмогильных сооружений не несет, - добавили в управлении.

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