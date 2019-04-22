2019-04-22T12:17:42+03:00
Общество

Нижегородский хлеб признан лучшим хлебом России и входит в реестр НСС

Хлебопекарная отрасль Нижегородской области насчитывает около 200 предприятий
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородский хлеб признан лучшим хлебом России и входит в реестр НССНижегородский хлеб признан лучшим хлебом России и входит в реестр НССФото: Михаил ФРОЛОВ
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Программа Национальной системы сертификации в Нижегородской области набирает обороты. Товары – участники НСС не только без проблем проходят испытания в аккредитованных лабораториях ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области лабораториях, их высокое качество отмечается и на крупных всероссийских конкурсах.

По результатам Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России - 2019», который прошел весной 2019 года, продукция хлебозавода ОАО «Хлеб» завоевала Гран-при за хлеб «Дарницкий», батон «Нарезной» и подовый хлеб «Старорусский». Все образцы прошли добровольную сертификацию и подтвердили строгое соответствие требованиям ГОСТ в рамках федерального проекта Росстандарта – Национальной системы сертификации.

-Именно эти образцы были представлены на Всероссийский конкурс, - сообщила начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Хлеб» Светлана Хонина. – Все они – участники НСС.

-На данный момент специалистами Государственного центра стандартизации и метрологии Росстандарта (ЦСМ) в Нижегородской области в реестр Национальной системы сертификации внесено 339 записей о сертифицированной продукции самых разных отраслей производства, - сообщил директор ЦСМ Денис Миронов. – Если говорить о хлебе, более половины видов хлебобулочных изделий, выпускаемых в Нижегородской области, уже включены в НСС. Причем ассортимент сертифицированной продукции достаточно велик – это и батоны, и булочные изделия, и разные наименования хлеба, плетенки, рогалики, пирожки.

Как сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, хлебопекарная отрасль Нижегородской области насчитывает около 200 предприятий, из них порядка 50 – хлебопекарные заводы. В 2018 году произведено 156,9 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

-Среди крупных нижегородских производителей хлеба, которые добровольно подтвердили качество своей продукции в рамках НСС и получили сертификаты соответствия требованиям национальных стандартов, можно отметить ОАО «Хлеб», ОАО «Хлеб», АО «Каравай», ОАО «Арзамасский хлеб», ОАО «Дзержинскхлеб» и другие, - говорит Денис Миронов. – Все больше продукции НСС маркируется специальным QR-кодом, который ведет в реестр участников федерального проекта Росстандарта.

Всю информацию о том, какой хлеб успешно прошел испытания в лаборатории Нижегородского центра Росстандарта и точно соответствует ГОСТу, можно узнать на сайте ННЦСМ www.nncsm.ru в разделе «Национальная система сертификации». Не только крупные заводы, но и небольшие предприятия могут стать участниками Национальной системы сертификации. Для этого достаточно выпускать качественную продукцию, соответствующую ГОСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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