2019-04-22T11:49:52+03:00
Авто

АВТОЦЕНТР ЗЛАТА проверит, чем Вы дышите!

В Сервисном центре АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА стартовала сезонная акция «Дышите легко!»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АВТОЦЕНТР ЗЛАТА проверит, чем Вы дышите!АВТОЦЕНТР ЗЛАТА проверит, чем Вы дышите!
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Лето – время для дальних путешествий. Самое время позаботиться о системе кондиционирования вашего автомобиля! Своевременная диагностика системы позволит вовремя обнаружить неисправности и предупредить более серьезные поломки. Кроме того, благодаря регулярной замене салонных фильтров, а также исправному состоянию автомобильного кондиционера, уменьшается риск появления инфекционных заболеваний в жаркий период.

Сервисный центр АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА предлагает комплексное и выгодное решение подготовки системы кондиционирования к летнему сезону! В рамках акции «Дышите легко!» специалисты сервисного центра осуществляют:

- Диагностику кондиционера;

- Заправку (или дозаправку) кондиционера;

- Антитабачную и антибактериальную обработку системы кондиционирования.

Стоимость комплекса работ «Дышите легко» - всего 1700 рублей! Это достаточно выгодное предложение от сервисного центра, с учетом того, какие именно работы сюда входят:

Этап диагностики:

- Проверки эффективности работы кондиционера;

- Измерение давления хладагента в системе кондиционирования;

- Проверка состояния салонного фильтра;

- Проверка состояния радиатора кондиционера;

- Проверка загрязнения водонепроницаемых отверстий слива воды.

Этап обработки:

- работы по дозаправке системы кондиционирования (опрессовка);

- антибактериальная обработка с учетом расходных материалов (спрей).

Кроме того, сервисный центр предоставляет выгоду 20% на оригинальные салонные фильтры и в качестве комплимента дарит фирменный салонный ароматизатор!

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Сервисный центр АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА по телефону (831) 233-11-11.

Оформить заявку Вы можете на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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