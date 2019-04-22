АВТОЦЕНТР ЗЛАТА проверит, чем Вы дышите!
Лето – время для дальних путешествий. Самое время позаботиться о системе кондиционирования вашего автомобиля! Своевременная диагностика системы позволит вовремя обнаружить неисправности и предупредить более серьезные поломки. Кроме того, благодаря регулярной замене салонных фильтров, а также исправному состоянию автомобильного кондиционера, уменьшается риск появления инфекционных заболеваний в жаркий период.
Сервисный центр АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА предлагает комплексное и выгодное решение подготовки системы кондиционирования к летнему сезону! В рамках акции «Дышите легко!» специалисты сервисного центра осуществляют:
- Диагностику кондиционера;
- Заправку (или дозаправку) кондиционера;
- Антитабачную и антибактериальную обработку системы кондиционирования.
Стоимость комплекса работ «Дышите легко» - всего 1700 рублей! Это достаточно выгодное предложение от сервисного центра, с учетом того, какие именно работы сюда входят:
Этап диагностики:
- Проверки эффективности работы кондиционера;
- Измерение давления хладагента в системе кондиционирования;
- Проверка состояния салонного фильтра;
- Проверка состояния радиатора кондиционера;
- Проверка загрязнения водонепроницаемых отверстий слива воды.
Этап обработки:
- работы по дозаправке системы кондиционирования (опрессовка);
- антибактериальная обработка с учетом расходных материалов (спрей).
Кроме того, сервисный центр предоставляет выгоду 20% на оригинальные салонные фильтры и в качестве комплимента дарит фирменный салонный ароматизатор!
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Сервисный центр АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА по телефону (831) 233-11-11.
Оформить заявку Вы можете на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU