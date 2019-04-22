2019-04-22T11:49:52+03:00
Общество

По-летнему теплая погода пришла в Нижегородскую область

К середине недели температура воздуха поднимется до +20 градусов Цельсия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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По-летнему теплая погода пришла в Нижегородскую областьПо-летнему теплая погода пришла в Нижегородскую областьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На этой неделе можно отложить подальше куртки и пальто – нижегородцев ожидает настоящая жара! Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

Так, днем в понедельник, 22 апреля 2019 года, жителей столицы Приволжья ожидает малооблачная погода, а дневная температура воздуха составит до +17 градусов Цельсия. Во вторник, 23 апреля, небо закроют облака, но осадков не ожидается, а столбики термометров днем покажут около +16 градусов.

Самыми теплыми и солнечными днями станут среда и четверг. В среду, 24 апреля, воздух прогреется до +21 градуса днем и до +7 градусов ночью. В четверг, 25 апреля, температура воздуха составит +20 градусов днем и +6 градусов ночью.

В пятницу, 26 апреля, на небе вновь покажутся небольшие облака и станет чуть прохладнее – до +18 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу, а вот в воскресенье начнутся дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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