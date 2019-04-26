ЕГЭ-2019: что ждет выпускников в этом году

9 классы

Основной период сдачи экзамена для учащихся 9 классов начнется 24 мая. Первым, по традиции, ученики будут сдавать иностранный язык, который состоит из двух частей: письменной и устной. Всего же ребятам предстоит сдать четыре экзамена, два из которых обязательные – русский язык и математика, и два экзамена по выбору. Кстати, желающие могут выбрать родной язык и родную литературу. Этим правом в этом году воспользовалось 18 нижегородцев, выбрав в качестве экзамена татарский язык.

Однако безусловным фаворитом является обществознание, его выбрали 68 процентов выпускников. На втором месте – информатика, его готовы сдавать 32 процента детей, географию выбрали 29 процентов, а биологию 27 процентов ребят.

- К сожалению, в том числе и для меня как предметника в прошлом, менее популярной является история. Всего 3,7 процента и литература - 2,5 процента, - заметил министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. - Знания истории и литературы –это культурный код человека, эти предметы должны быть более востребованы.

11 классы

Основного период сдачи ЕГЭ будет длится с 27 мая до 1 июля. Сдавать экзамен будут 14,5 тысяч человек. Это выпускники 2019 года и выпускники прошлых лет. Подготовлено будет 189 пунктов приема экзаменов.

- В этом году будет задействовано чуть более шести тысяч организаторов, - сказал Сергей Злобин. - Все они прошли обучение и сдали свои экзамены на единой платформе учебной федеральной программе по перспективной технологии ЕГЭ.

В этом году снизилось количество ребят, которые готовы сдавать профильную математику. В прошлом году желающих было 64,3 процента, то в 2019 году – 59,3 процента.

Из предметов на выбор лидирует обществознание – его будут сдавать почти 51 процент из всех, кто подал заявку на участие в ЕГЭ. Вторым по полярности идет физика. Она приглянулась 26,7 процентам выпускников. На третьем месте биология – 18,8 процентов и история на четвертом – 18,5 процентов. Самыми не популярными стали немецкий и французский языки. Правда, китайский язык, который был введен в качестве экзамена в этом году, никто из нижегородцев не выбрал.

- Немного увеличилось количество тех, кто выбрал английский язык, и это очень хорошо, - уверен Сергей Злобин. – С 2022 года планируется введение английского языка как обязательного предмета. Но сегодня английский язык находится на десятом месте по популярности.

Для тех, кто не сможет по уважительной причине сдать ЕГЭ в основное время, предусмотрены резервные дни в июле и сентябре.

29 апреля на сайте министерства образования РФ будут размещены сроки обработки экзаменационных работ и сроки рассмотрения апелляций.

- Но это не значит, что как только часы пробили полночь, все результаты тут же появятся на сайте, - предупредил Сергей Злобин. – Это значит, что результаты появятся в течение этого дня.

Выпускники 2019 года смогут посмотреть свои результаты в личном кабинете на информационном портале. А выпускники прошлых лет должны обращаться в региональный центр обработки данных (РЦОД) по телефону 417-03-51. Все вопросы, связанные с апелляцией, можно задать в районных отделах образования, то есть там, где они писали заявление на сдачу экзамена.

Выпускники 2019 года по поводу апелляций должны обращаться в свою школу.

По всем вопросам и для уточнения порядка сдачи ЕГЭ можно обратиться на «горячую линию»: для 11-классников по телефону 433-99-00, для 9-классников - 4341481.

Если же вы узнали о нарушениях законодательства в области образования при подготовки к экзаменам сообщите об этом по телефону 428-94-45.