На Бору создадут семейный парк с первым в России павильоном «Союзмультфильм»

Правительство Нижегородской области представило председателю ВЭБ. РФ Игорю Шувалову проект семейного парка в городе Бор. Его собираются возвести в районе канатной дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Ожидаемый объем инвестиций в этот проект составит около 600 миллионов рублей, - сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. - Кроме детских и спортивных площадок в парке будет создан первый в России интерактивный павильон «Союзмультфильм», гастрономическая улица и музейные экспозиции под открытым небом.

Кстати, заявку на выделение участка под строительство этого парка в феврале 2019 года уже одобрил совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области. Площадь этого участка составляет 7,5 га. Известно, что реализовать проект планируется за счет частных инвестиций и средств, привлеченных Корпорацией МСП.

- Все туристы любят впечатления. Мы предлагаем сделать музейно-историческую зону, которая будет рассказывать нашим гостям о том, как все зарождалось. Это и начало торговых путей, и деревянное судостроительство, - рассказывает руководитель ключевых проектов EntenSgroup Александр Бениаминов. - Мы практически на 3-4 часа задерживаем туристов в городе. Значит, минимум 50% людей останутся еще на один день.