Всероссийский турнир по баскетболу имени Пландина состоялся в Арзамасе

Двухдневный Всероссийский турнир по баскетболу памяти Почетного гражданина города Арзамаса П.И. Пландина состоялся на минувшей неделе в ДЮСШ №1 в Арзамасе при поддержке АО «Арзамасский приборостроительный завод». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году участниками соревнований стали команды мальчиков 2006-2007 г.р., представляющих наш город, Нижний Новгород, Семенов, Лукоянов и Починки.

- Турнир мы проводим в 18-й раз, - рассказала главный судья соревнований Елена Аверина. - Он всегда был ориентирован на детей младших возрастов, осваивающих азы баскетбола. Ежегодно на соревнованиях присутствует не менее пяти команд, в основном это представители ФОКов и спортивных школ городов Нижегородской области.

- Наш турнир посвящен Павлу Ивановичу Пландину, - отметил в приветственном слове во время открытия соревнований директор ДЮСШ №1 Александр Головань. - Почетному гражданину города, заслуженному человеку, который многое сделал для Арзамаса, в том числе для развития спорта.

Удачи и роста спортивного мастерства юным баскетболистам пожелал заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации Игорь Тришин.

Для арзамасской команды ДЮСШ №1 (тренер Лилия Сидорова) этот турнир был первым серьезным соревнованием, поэтому наши баскетболисты немного растерялись.

- Первую игру провели не очень хорошо, - говорит баскетболист Иван Нефедов. – Команда, наверное, пока не очень собранная – играем всего несколько месяцев. Но на победу все равно надеялись.

В ходе турнира состоялось 10 матчей. Заслуженные награды победителям и призерам вручил и.о. директора по производству АО «АПЗ», тренер баскетбольного клуба «Газэлектроника» Алексей Телегин.

Результаты турнира

1 место - команда ФОКа «Мещерский» (город Нижний Новгород).

2 место – Починковская ДЮСШ.

3 место – ФОК «Колос» (город Лукоянов).

Арзамасские баскетболисты заняли 4-ю строчку итоговой таблицы.

В числе лучших игроков турнира назван наш Егор Солодкий.