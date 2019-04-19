2019-04-19T15:40:17+03:00
Общество

Молодые сотрудники ООО «АПКБ» получили награду за инновации в развитии авиационной и космической отраслей

«АПКБ» является дочерним предприятием АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Молодые сотрудники ООО «АПКБ» получили награду за инновации в развитии авиационной и космической отраслейМолодые сотрудники ООО «АПКБ» получили награду за инновации в развитии авиационной и космической отраслейФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Молодые сотрудники ООО «АПКБ» - дочернего предприятия АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Владимир Сухоруков и Андрей Гуськов получили награду за инновационное развитие авиационной и космической отраслей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Инженер-конструктор КБ Андрей Гуськов 29 июня 2018 года принял участие в молодежной конференции «Новые материалы и технологии в ракетно-космической и авиационной технике», где выступил с докладом на тему «Разработка электромеханического привода элерона летательного аппарата» и в итоге занял второе место.

20 ноября на Х Всероссийском межотраслевом молодежном конкурсе научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» Андрей вместе с заместителем главного конструктора по 1-му направлению - начальником КБ Владимиром Сухоруковым продемонстрировали макетный образец привода «в железе» и стали лучшими. За это молодые конструкторы получили диплом лауреатов 1 степени за вклад в инновационное развитие авиационной и космической отраслей, а также именные денежные премии.

Современной талантливой молодежи предстоит не только освоить мировые научные достижения, но и воплощать в жизнь свои «космические» идеи. АПКБ в свою очередь готово поддержать инициативную молодежь во всех ее профессиональных начинаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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