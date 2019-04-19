Комсорг с передовой: на АПЗ вспоминают заводчан-участников войны

На Арзамасском приборостроительном заводе продолжают вспоминать о заводчанах - ветеранах Великой Отечественной войны. Примером мужества, отваги и беззаветной любви к Родине были женщины. Среди них - Мария Васильевна Кисарова.

Этого забыть нельзя

(«Новатор» от 12 мая 1966 года)

На рассвете 22 июня 1941 года мы с подругой Лелей Мельниковой пришли с выпускного вечера. Мы твердо решили: идем на фронт. У каждой из нас на руках было удостоверение об окончании курсов медицинских сестер, а главное - мы были комсомолками.

Нас зачислили в отряд особого назначения. Месяц упорной учебы, а потом попали в тыл врага на Карельский перешеек. Началась суровая боевая жизнь.

В конце сентября 1941 года, после выполнения боевой задачи, нашему отряду приказали перейти линию фронта и влиться в одну из дивизий под Сестрорецком, которая сдерживала яростные атаки врага, рвавшегося к Ленинграду. До 15 атак в день отбивали наши бойцы, а 25 сентября 1941 года был получен приказ перейти в наступление.

Было шесть часов утра. Шли цепью по узким проходам минного поля. Враг открыл по нам ураганный минометный и орудийный огонь. Один за другим падали наши бойцы, сраженные градом свинца. Раненых было много. Мы с Лелей перевязывали и эвакуировали их в безопасное место.

Наши бойцы взяли первый рубеж. Закрепились, а потом снова пошли в наступление. Враг подпустил нас на близкое расстояние и открыл такой огонь, что, кажется, не было ни одного сантиметра, где бы не таилась смерть. Пришлось залечь. Раненых было столько, что не хватало перевязочного материала.

Под вечер эвакуировать их стало невозможно, мы оказались во вражеском окружении. Оставался лишь небольшой проход, через который здоровые, возможно, и вышли бы, а раненые? Их было более 40. Мы укрыли их в старые воронки. Погибли и командиры. Заняв круговую оборону, мы послали Васю Севрина к своим. Нам с Лелей пришлось занять место у станкового пулемета, так как весь расчет погиб. У каждого из нас было по несколько гранат, взятых у погибших. Чтобы создать видимость, мы вели беспрерывный огонь. Но боеприпасы подходили к концу. Мы уже попрощались друг с другом, решив последние гранаты оставить для себя.

И вдруг слышим дружное «ура». Тяжело раненый Вася Севрин добрался до своих, и к нам пришли на помощь бойцы во главе с командиром отряда Анатолием Ивановичем Осовским. Фашисты этого не ожидали. Завязался рукопашный бой. Враг был отброшен, сопки взяты, а все раненые спасены.

Вскоре после этого я была принята кандидатом в члены КПСС. Памятным для меня остался этот день и потому, что я навсегда потеряла свою подругу Лелю. Ее смертельно ранили в голову.

Я видела пылающие города и села, сотни расстрелянных и повешенных врагами советских людей, своими глазами видела детей, штыками пригвожденных к земле, растерзанных стариков. И пусть знает наша молодежь, что любить Родину - прежде всего готовить себя к ее защите, быть готовыми ко всему, если придет час испытаний.

Мария Кисарова,

заведующая партийным кабинетом.

Вспоминает сын Сергей Кисаров, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №54 АО «АПЗ»:

- Мама много рассказывала о войне дома, на уроках мужества в школах и вузах, на встречах с работниками нашего предприятия. Она говорила, что это кошмар, который никогда не должен повториться.

Вспоминала, как в составе стрелковой дивизии №291 совершала двухдневный переход через Ладожское озеро. Страшная бомбежка. Немецкая артиллерия и бомбардировщики кромсали лед, сотни контуженых и раненых бойцов тонули в холодной воде. Вместе с другими товарищами мама вытаскивала их из озера и отправляла на попутных машинах.

В один из налетов потеряла сознание. А когда пришла в себя, увидела торчащий из обломков льда кузов машины. Ее, прижатую мешком муки, лежавшую в ледяной воде, подняли и вернули к жизни товарищи.

А потом было освобождение города Любань, когда в составе отряда в маскировочных халатах пробиралась болотом к деревне Дуброво. Контузили ее возле села, очнулась, обмороженная, в медсанбате. Рассказывали, что ее какой-то мальчишка привез на санках. После контузии работала медсестрой в госпитале, была признана негодной к строевой службе, но, несмотря на это, попросилась на передовую.

Служила комсоргом батальона на разных фронтах. За отличные боевые действия получила благодарности Верховного Главнокомандующего, благодарственное письмо маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени и другими. Но особенно дорожила медалью «За оборону Ленинграда», потому что чувствовала себя причастной к подвигу защитников города. Там она жила до войны, там оставались ее родители и тетя. Брат Василий воевал в составе танковой бригады на подступах к Луге.

После войны вместе со страной восстанавливала разрушенное войной хозяйство: работала секретарем узлового комитета ВЛКСМ на Украине, участвовала в строительстве автодорог Горьковской области, председателем колхоза «Красный строитель» в селе Шерстино, избиралась депутатом Верховного Совета СССР. Она рассказывала, что в то время спала по 3-4 часа в сутки. Затем трудилась заведующей партийным кабинетом в отделе кадров АПЗ.

Мама была Человеком с большой буквы: патриотом страны, доброй, искренней, трудолюбивой и отдающей себя служению людям. Папа тоже трудился на нашем заводе, на участке, где сегодня работаю я.

Каждый год в День Победы наша семья идет на могилу мамы на Тихвинское кладбище. Она ушла из жизни, когда ей не было и 70 лет - сказались полученные на войне раны. Все мамины боевые награды храню у себя, как память о самом дорогом человеке и о тех, кто ценой жизни отстоял свободу Родины.