ЛУКОЙЛ поддержал олимпиаду по химии в Кстовском нефтяном техникуме

17 апреля в Кстовском нефтяном техникуме прошла олимпиада по химии. В 2019 году она собрала больше ста участников – студентов 1-2 курса техникума и учеников 8-11 классов школ города Кстово и Кстовского района. Олимпиада прошла при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Оценивали работы участников начальник центральной заводской лаборатории, кандидаты технических наук и преподаватели НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Ежегодная олимпиада помогает найти одаренных школьников и студентов. Победители получили дополнительно 8 баллов на ЕГЭ по химии при поступлении в НГТУ, а также специальные призы от ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

- Компания ЛУКОЙЛ поддерживает проекты, направленные на развитие образования школьников и студентов. Данная олимпиада собрала сегодня самых талантливых ребят города Кстово и Кстовского района. Мы надеемся, что это мероприятие станет для них новым этапом покорения рубежей науки и хорошей возможностью в дальнейшем применить свои знания в выбранной профессии,- отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.