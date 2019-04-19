Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал идею создания в Арзамасе дворца спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков посетил с рабочим визитом Нижегородскую область и провел ряд совещаний с губернатором Глебом Никитиным, а также осмотрел спортивные объекты и пообщался со спортивной общественностью региона. На встрече присутствовал и генеральный директор АО «АПЗ», председатель фехтования Нижегородской области Олег Лавричев.

- Нижний Новгород – это центр России, очень спортивный регион. 19 видов спорта являются у вас базовыми, и, несмотря на наличие еще задач по развитию, ваш регион является донором сборных команд России как по неолимпийским, так и по олимпийским видам спорта, - отметил Павел Колобков.

Он рассказал о действующих на федеральном уровне программах, в частности, о проекте «Спорт – это норма жизни», который уже прошел все согласования, обеспечен финансированием и на ближайшие пять лет позволит решать задачи по развитию спорта в регионах.

Участники встречи, пользуясь предоставленной возможностью, активно задавали министру и губернатору наболевшие вопросы. Олег Лавричев выступил с инициативой строительства в Арзамасе дворца спорта для подготовки профессиональных спортсменов по нескольким видам спорта.

Так, например, в Арзамасе очень динамично развивается фехтование – буквально за 6-7 лет с момента организации секции этот вид спорта стал одним из основных в городе. Два вида оружия: сабля и шпага, тренер-преподаватель высшей категории, более сотни ребятишек, занимающихся на постоянной основе, победы на областных, всероссийских турнирах, призовые места на международных. Есть кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. И, главное, в городе уже проведено 11 первенств страны в различных возрастных категориях, кубок страны 2016 года и чемпионат России 2017 года.

- У нас в регионе в целом реализована программа ФОКов, которые нацелены на массовые посещения, популяризацию ЗОЖ, привлечение детей социальных категорий, - рассказал гендиректор АПЗ, председатель СФФ НО Олег Лавричев. - Но посещаемость этих центров зашкаливает, и, к сожалению, уровень возможностей подготовки профессиональных спортсменов не дает хорошего эффекта. У нас есть такая положительная динамика: Арзамас стал одним из центров фехтования в России за короткий отрезок времени. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь, Глеб Сергеевич, к Вам и, Павел Анатольевич, к Вам с просьбой в рамках кластера «Арзамас - Дивеево - Саров» включить создание специализированного дворца спорта, где по нескольким видам спорта будут готовить спортсменов высокого уровня. Мы могли бы реализовать этот проект на условиях софинансирования.

Предложение было поддержано и губернатором, и министром спорта.

- Мы с удовольствием включили бы этот объект, если говорить про Арзамас, но для того, чтобы убедить коллег из минфина, нужна взаимосвязь с будущим туристическим потоком в этот регион. Здесь очень важно понять заинтересованность в проведении крупных международных мероприятий. Мы бы хотели попросить поддержки у Министерства спорта страны, и если такое решение будет принято, сможем выделить финансирование в рамках этого распоряжения, - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Арзамас известен и для меня как центр фехтования благодаря Вашим усилиям. Вместе со спортивной федерацией это проработайте, вы авторитет уже заслужили, вы проводите турниры на протяжении 10 лет. Мы всегда поддерживаем инициативы проведения международных соревнований, но исходить они должны от федерации и региона при нашей поддержке, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Обсудили на встрече также перспективу строительства комплекса трамплинов и развития территории Гребного канала в Нижнем Новгороде. В регионе большие планы по развитию инфраструктуры, которые министр пообещал поддерживать, ведь спорт влияет на качество жизни каждого человека, независимо от возраста.