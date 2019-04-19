Завод «Заря» в Нижегородской области обвинили в уклонении уплаты налогов на сумму свыше 15 миллионов рублей

В Следственном комитете по Нижегородской области расследуется уголовное дело по признакам преступления в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере. Следователи считают, что руководство завода дзержинского «Заря» создало схему уклонения от налогов. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Предполагается, что руководители завода химического оборудования организовали фиктивный документооборот с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения. Были применены незаконные вычеты по налогу на добавленную стоимость, в результате, компания имела необоснованные налоговые выгоды.

Схема ухода от налогов действовала в период с 2014 года по 2016 год. За это время руководители включали в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о размере затрат, занижающих налооблагаемую базу по налогу на прибыль и размере налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, а также сумме подлежащих уплате налогов в общей сумме более 15 миллионов рублей.

Сейчас в офисах, складских помещениях, а также в домах руководителей ООО «Заря» следователи Следственного комитета вместе с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону проводят обыски.