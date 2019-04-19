2019-04-19T11:11:55+03:00
Общество

Конкурс на реставрацию четырех башен Нижегородского кремля пройдет в июле

Планируется ремонт кровли и восстановление кирпичной кладки
Юлия ДАНЧЕНКО
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Конкурс на реставрацию четырех башен Нижегородского кремля пройдет в июлеКонкурс на реставрацию четырех башен Нижегородского кремля пройдет в июлеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Реставрация нижегородского кремля дело не быстрое. Для начала необходимо провести большую подготовительную работу, которая начнется уже в июле 2019 года. Об этом журналистам сообщил и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров после презентации первой очереди использования объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Чатыгина».

Как пишет НИА «Нижний Новгород», летом будет проведен конкурс на реставрацию четырех башен Нижегородского кремля. Для того чтобы привести в порядок главную достопримечательность города, необходим ремонт кровли и восстановление кирпичной кладки. Также летом будет объявлен конкурс на разработку проектной документации на реставрацию фасадов кремля. Сами же работы запланированы на следующий год.

Финансироваться масштабный проект будет из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Такая договоренность была достигнута губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и министром культуры РФ Владимиром Мединским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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