2019-04-18T17:44:19+03:00
Происшествия

«Ничего святого»: Неизвестные украли памятник с могилы на Новосормовском кладбище

Полицейские выясняют, кому понадобилось надгробие [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Неизвестные украли памятник с могилы на Новосормовском кладбище.Неизвестные украли памятник с могилы на Новосормовском кладбище.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Нижегородские полицейские разыскивают вора, укравшего гранитную плиту с могилы на Новосормовском кладбище.

Еще осенью надгробие было на месте. По крайней мере, на этом настаивает нижегородец, обнаруживший пропажу 10 апреля.

- Сейчас осталась только земля, без надгробия, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Полицейские выясняют, кому понадобилось надгробие. Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские выясняют, кому понадобилось надгробие. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Общественность крайне возмутило произошедшее на муниципальном кладбище.

- Ужас какой! Совсем уже озверели. Ничего святого у людей. Гробы бы еще выкапывали, - прокомментировала Ольга Волкова.

- Это бизнес, причем выгодный. Понадобилось тому, кто занимается продажей новых плит. Ведь человеку придется заказывать ее снова, - предположил Дмитрий Шабаров.

А вот Евгений Горчаков считает, что надо выбирать кремацию, а не погребение. Тогда и проблем не будет.

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, заявление о краже надгробие поступило 14 апреля.

- В настоящее время проводится проверка по факту кражи плиты с могилы, - уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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