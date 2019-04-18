Сезон клещей открыт: 25 нижегородцев пострадали от укусов клещей

С наступлением теплой погоды в Нижегородской области выросла активность клещей – уже сейчас зарегистрировано 25 случаев присасывания. К счастью, ни одного зараженного клеща среди них не было. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В настоящее время число обращений нижегородцев в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений, - говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в регионе не выявлено. Всего в лабораториях Роспотребнадзора исследовано 25 клещей.

Между тем, в регионе уже ведется работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей. В частности, акарицидную обработку планируется провести на площади более 2,5 тысяч гектаров.

- В прошлом году в регионе было привито 2,8 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – Теперь планируется привить около 5 тысяч человек. В основном, речь идет о профессиональных группах риска.