2019-04-18T15:58:08+03:00
Общество

Сезон клещей открыт: 25 нижегородцев пострадали от укусов клещей

К счастью, ни одного случая заражения не выявлено
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сезон клещей открыт: 25 нижегородцев пострадали от укусов клещей.Сезон клещей открыт: 25 нижегородцев пострадали от укусов клещей.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С наступлением теплой погоды в Нижегородской области выросла активность клещей – уже сейчас зарегистрировано 25 случаев присасывания. К счастью, ни одного зараженного клеща среди них не было. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В настоящее время число обращений нижегородцев в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений, - говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в регионе не выявлено. Всего в лабораториях Роспотребнадзора исследовано 25 клещей.

Между тем, в регионе уже ведется работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей. В частности, акарицидную обработку планируется провести на площади более 2,5 тысяч гектаров.

- В прошлом году в регионе было привито 2,8 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – Теперь планируется привить около 5 тысяч человек. В основном, речь идет о профессиональных группах риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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