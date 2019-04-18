2019-04-18T11:22:08+03:00
Общество

Фуникулер построят на откосе Нижегородского кремля

Общий объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Фуникулер построят на откосе Нижегородского кремля.Фуникулер построят на откосе Нижегородского кремля.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На откосе Нижегородского кремля планируется построить фуникулер. Соответствующая заявка была одобрена на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

- Фуникулер будет располагаться на месте утраченного строения на откосе Нижегородского кремля около Северной башни, - пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. - Спуск планируется однорельсовый, по которому будет передвигаться 1 вагон вместимостью до 40 человек. В настоящее время управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области уже подготовило сметную документацию на проведение проектно-изыскательских работ. На них потребуется 30 миллионов рублей. Само строительство этого будет финансироваться из федерального бюджета.

Уже известно, что площадь выделенного под строительство участка составляет 8,5 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций, которые планируется вложить в строительство, составляет 500 миллионов рублей. Полностью возвести объект должны за 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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