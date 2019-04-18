Глеб Никитин и председатель Согдийской области Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода подписали соглашение о сотрудничестве между нашими регионами. Оно касается торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных вопросов. Соглашение было подписано в рамках Седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Межрегиональные связи являются важной составляющей российско-таджикистанского стратегического партнёрства. В настоящее время действует уже более 80 соглашений о сотрудничестве между регионами двух государств в самых различных областях, - отметил президент России Владимир Путин. - Реализуются совместные торгово-экономические, инфраструктурные, промышленные, научно-технические, социальные и гуманитарные проекты, создаются условия для улучшения инвестиционного климата.

К слову, сотрудничество между Нижегородской областью и Республикой Таджикистан уже активно развивается.

- По результатам 2018 года товарооборот региона с Таджикистаном вырос более чем на треть и приблизился к 10 миллионам долларов, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мы рассматриваем Таджикистан в качестве перспективной площадки для поставок своей технологической продукции.

Столь же активное сотрудничество налажено и в гуманитарном направлении. Нижегородская область и Таджикистан сотрудничают во многих образовательных и культурных проектах.

- В этом году в высших учебных заведениях региона обучаются 134 таджикистанца. Убежден, что это далеко не предел, - уверен Глеб Никитин. - Также Нижегородская область является участником проекта по направлению российских учителей в Таджикистан для работы в образовательных учреждениях. Нижегородские учителя русского языка и литературы принимают участие в данном проекте и сейчас проводят занятия в школах города Худжанда Согдийской области.