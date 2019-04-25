Заглубленные контейнерные площадки появятся в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Во время встречи с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым жители частного сектора Ленинского района пожаловались на плохие условия жизни, на не благоустроенность района.

- Дорог у нас нет, освещения нет, кругом мусор, - возмущались жители.

Владимир Панов пытался успокоить разгоряченных жителей и сказал, что сейчас готовится проект по благоустройству частного сектора, который будет готов в 2020 году. Более того, по словам мэра, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выделил 400 миллионов рублей на установку контейнерных площадок. При этом городская администрация хочет поставить в Ленинском районе самые современные – заглубленные площадки.

- У обычных контейнеров постоянно открываются крышки, мы видим все отходы, они разлетаются, - сказал Владимир Панов.

У заглубленных контейнерных площадок такой проблемы нет. Контейнеры будут находиться под землей. А сверху расположится лишь окошко, через которое можно выбрасывать мусор. К тому ж такие контейнеры больше по объему. Когда именно будут устанавливаться заглубленные контейнерные площадки, пока не ясно. Однако уже этим летом в частном секторе Ленинского района появятся площадки для крупногабаритного мусора.

Также Владимир Панов напомнил, что по с жалобами на плохой вывоз мусора можно обращаться по телефону 005.