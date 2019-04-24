2019-04-25T15:30:56+03:00
Общество

Ремонт в ДК «Красная Этна» в Нижнем Новгороде почти завершен

В доме культуры снова появятся кружки и секции
Юлия ДАНЧЕНКО
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Ремонт в ДК «Красная Этна» в Нижнем Новгороде в почти завершен. Фото: Яндекс.КартыРемонт в ДК «Красная Этна» в Нижнем Новгороде в почти завершен. Фото: Яндекс.Карты
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Во время встречи с жителями Ленинского района Нижнего Новгорода мэр города Владимир Панов рассказал, что ДК «Красная Этна» почти полностью отремонтирован. Восстановлен фасад здания, а также отремонтирована крыша. Внутренние работы тоже близятся к завершению.

- В здании долгое время не было отопления, и сейчас мы постараемся его восстановить, - сказал Владимир Панов.

После того, как ремонт в ДК «Красная Этна» будет полностью завершен, по заверениям представителей завода, там вновь будут организованы детские кружки и секции.

Всеми ремонтными работами, а также их финансированием занимался «Завод «Красная Этна». Как сообщила НИА «Нижний Новгород» директор по экономике и финансам «Завода «Красная Этна» и экс-зампредседателя областного Заксобрания Ольга Сысоева, работы проводятся за счет средств завода ввиду того, что здание ДК находится в собственности предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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