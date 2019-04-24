2019-04-25T13:19:44+03:00
Общество

Нижегородской школе №101 может быть присвоено имя Елены Дейч

Мэр Владимир Панов поддержал предложение жителей города
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородской школе №101 может быть присвоено имя Елены ДейчНижегородской школе №101 может быть присвоено имя Елены ДейчФото: СОЦСЕТИ
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Во время встречи с жителями Ленинского района Нижнего Новгорода, которая состоялась 24 апреля 2019 года, один из активистов попросил главу города Владимира Панова присвоить школе №101 имя Елены Дейч, которая много лет была директором этой школы.

- Мы все прекрасно знаем сколько сделала Елена Ефимовна, а потому я безусловно поддерживаю идею присвоить ее имя школе, - ответил Владимир Панов.

Напомним, известный нижегородский педагог Елена Дейч скоропостижно скончалась 20 апреля. Долгое время она была директором школы №101, а в последнее время работала начальником управления в управлении образованием Ленинского района.

По словам друзей, она скончалась в реанимации после долгой болезни. За время болезни Елена Дейч перенесла два инсульта.

- Очень болела в последние месяцы, - написала Анна Вингурт. - Очень-очень. А как Елена Ефимовна умела при этом держаться, мы все знаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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