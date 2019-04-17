Трехдневный марафон по разработке цифровых сервисов пройдет в Нижнем Новгороде

Трехдневный марафон по разработке цифровых сервисов, которые должны сделать жизнь нижегородцев более комфортной, стартует в столице Приволжья в ближайшую пятницу. Организаторы обещают: на площадке открытого диалога города с технологическим сообществом, получившей название Global City Hackathon, соберется небывалый пул экспертов в сфере IT-технологий, в том числе Франции и Нидерландов.

- Мы много говорим о цифровой трансформации компаний, городов и общества в целом, однако как рождаются сервисы, помогающие горожанам записаться на прием к врачу, и узнать, где организован раздельный сбор, пока неизвестно широкой аудитории, - заявила управляющий партнер Philtech Initiative Алена Светушкова на пресс-конференции 17 апреля.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что в Нижнем Новгороде огромный потенциал для того, чтобы нацеленных на задачи жителей сервисов стало больше.

- Для нас крайне важно, что в городе будет работать дискуссионная площадка, направленная на решение городских проблем посредством внедрения информационных технологий, - подчеркнул заместитель мэра Алексей Карапузов.

На Global City Hackathon, который пройдет с 19 по 21 апреля, возлагаются большие надежды. С одной стороны, это три дня работы команд с технологическими компетенциями над цифровыми прототипами сервисов в области безотходного, открытого и доступного города. С другой стороны, это открытая площадка, где выступит большое количество экспертов, готовых делиться опытом реализации аналогичных задач в Барселоне, Лионе и Амстердаме.

- В этом плане Hackathon уникален! Потому что любой человек, интересующийся развитием городской среды, сможет прийти, выбрать лекции по вкусу и пообщаться с экспертами, - обратила внимание Алена Светушкова.

Добавим, что помимо зарубежных специалистов на «Хакатоне» будут работать и нижегородские знатоки IT, например, из компании Mera и стратегических партнеров Global City Hackathon: «Промсвязьбанка», «Сбербанка» и «Ростелекома».

По информации заместителя председателя ВЭБ.РФ, генерального директора МОНОГОРОДА.РФ Ирины Макиевой, на участие в первом в Нижнем Новгороде «Хакатоне» заявилось более 170 человек. Беспрецедентно высокая цифра!

- Мы очень заинтересованы в общении в таком формате, - заявил глава регионального минэкономразвития Игорь Норенков. - Безусловно, все сегодняшние наработки, которые появятся за выходные на территории «Хакатона», вероятнее всего, лягут в основу тех технологических планов, которые Нижегородская область строит в отношении своего развития до 2023 года. Надеемся, эти решения найдут достойное место в нижегородской экономике.

Как пояснила Алена Светушкова, задача любого «Хакатона» - собрать команды и создать такую атмосферу, в результате которой эти самые команды создадут минимальный жизнеспособный продукт.

- Команды, состоящие из трех-семи человек, будут разделены на тематические проекты: «Доступный город» (инфраструктура для жителей разного уровня мобильности), «Безотходный город» (прозрачность работы по сбору, вывозу и утилизации мусора,) и «Открытый город» (безопасность и анализ данных для обеспечения потребностей городских служб, делового сообщества, горожан и туристов), - рассказала управляющий партнер Philtech Initiative.

В первый день участники представят идеи, над которыми впоследствии будут работать. На второй день, по мысли организаторов, должны появиться цифровые решения, а уже потом, на третий день, состоится так называемый питчинг, на котором перед жюри выступят команды с лучшими цифровыми решениями.

- Алексей Карапузов пообещал, что с лучшими командами продолжится диалог, чтобы в итоге превратить прототипы в жизнеспособные сервисы. Ожидаем, что этот цикл будет длиться три-четыре месяца после «Хакатона», - заключила Алена Светушкова.

Кстати, на первый в приволжской столице «Хакатон» приедет Министр экономразвития РФ Максим Орешкин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

СКАЗАНО

Советник вице-президента, директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Миронов:

- Для нас «Хакатон» интересен с точки зрения новых идей и проектов, потому что итогом трехдневного марафона будет не генерация идей, которые могут никуда не пойти, а сформировавшиеся технологические проекты, которые потом можно будет внедрять. Добавлю, что мы готовы сотрудничать со всеми: и стартапами, и опытными компаниями.

Советник вице-президента ПАО «Сбербанк», председателя Волго-Вятского банка «Сбербанк» Наталья Осипчук:

- Нам интересно обменяться опытом на «Хакатоне». Поверьте, нам есть чем поделиться. В частности, организуем большой стенд, где основным словом будет «умный». Будем говорить, как сделать умными образование, здравоохранение, какие внедрить технологии, чтобы офисы предоставляли жителям быстрый сервис. Кроме того, познакомим участников с технологиями «умного» офиса и «умного» квартала.