Диана Арбенина: «В душе я до сих пор подросток-бунтарь»

Нижнему Новгороду катастрофически не хватало живого выступления «Ночных снайперов»! Это стало отчетливо понятно 16 апреля, когда после концерта легендарной рок-группы зрители наперебой признавались музыкантам в безграничной любви, с восторгом отмечая, что только Диана Арбенина могла с риском для жизни переползти через ложу и оркестровую яму, дабы быть ближе к поклонникам. В интервью «Комсомольской правде» Арбенина рассказала, как относится к форс-мажорам на гастролях, что помогает ей жить в бешеном ритме и почему больше не хочется никого удивлять.

«Ночные снайперы» выступили в Нижнем Новгороде 16 апреля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Смена площадки нервирует!»

- Считается, что Нижний Новгород - знаковое для вас и «Ночных снайперов» место. «Город, ставший рубежом». А с чем у вас ассоциируется Нижний?

- Нижний однозначно в списке городов, где я чувствую себя комфортно и куда всегда буду приезжать с удовольствием. Это рок-н-ролльный город.

- Буквально в последний момент стало известно о смене площадки, на которой выступят «Снайперы». Такие ситуации нервируют артиста или, как говорится, бывало похуже?

- Смена площадки очень нервирует! Это всегда провоцирует неизвестные нюансы, которые нужно учитывать в тот момент, когда ты уже составил программу и понимаешь, как тебе нужно двигаться. Мне очень неприятно, что мы вынуждены отказаться от зала «Юпитер», потому что он имеет больше возможностей для проведения рок-н-ролльного концерта. А вчера в театре оперы и балета огромная оркестровая яма встала барьером между публикой и группой. Это как будто разделяет нас. Такое недопустимо на рок-концертах, потому что у нас максимально живой жанр, подразумевающий интерактив. Вчера это было сделать очень сложно. Что касается самого театра, мне кажется, он требует некой реставрации, все выглядит достаточно хлипким. Лучше обходиться без таких досадных изменений, особенно когда везешь юбилейную программу.

«Ночные снайперы» выступили в Нижнем Новгороде 16 апреля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Поклонники, конечно, счастливы, что концерт не отменили, а всего лишь перенесли в другой зал. Вообще они у вас какие-то адекватные, понимающие. Слышала где-то, что вы помните имена многих своих фанатов. Это правда? Как это вообще возможно?

- У нас замечательные поклонники, которые идут с нами рядом много-много лет, мы регулярно встречаемся на концертах, на традиционном «снайперском» квартирнике в преддверии Нового года. И, конечно, имена многих людей я помню. И отдельно хочу сказать о нашей студии, строительство которой стало возможным благодаря тем, кто любит мое творчество. Мы собирали средства на краудфандинговой платформе. Любой желающий мог купить «лот» - кирпич, и у нас есть целая стена из таких кирпичей, на каждом из которых написано имя человека, пожертвовавшего свои деньги.

«Ночные снайперы» выступили в Нижнем Новгороде 16 апреля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Я приму любой выбор своих детей»

- Раз Нижний такой особенный город, было бы логично увидеть вас здесь с вашими детьми - Мартой и Артемом. Или вы по-прежнему не нарушаете их график? Они сами-то не рвутся ездить с мамой на гастроли?

- Мы много говорим о том, что у каждого своя работа, которую нужно выполнять ответственно и не отлынивать. Их работа - это школа, уроки, кружки. И они это понимают. Хотя, разумеется, как любые дети, скучают. Артем отправляет мне голосовые сообщения и рассказывает все, что происходит за день. А Марта любит писать подробные сообщения. Так что я каждый день проживаю вместе с ними, где бы ни находилась. Никогда не смогла бы быть «домашней» мамой. На концерте я трачу очень много энергии, но и получаю тоже много. И всю эту энергию, всю любовь привожу детям!

- В одном из недавних интервью вы сказали, что Артем будет работать с техникой в «Ночных снайперах», а Марта - помогать в гримерке. При этом на свой девятый день рождения Марта выдала, что хочет стать архитектором, а Артем - что будет хирургом. Как вам такой выбор детей?

- Я приму любой выбор своих детей. Сейчас у них такой возраст, когда предпочтения меняются как апрельский ветер. Поэтому стараюсь показать им мир во всем его многообразии: как много есть красивых мест, увлекательных занятий, интересных профессий. И научить жить своей головой! Я буду очень рада, если Марта станет архитектором, а Тема хирургом. Если вдруг они захотят стать музыкантами, я скажу: «Вперед!» Но тащить за уши не буду ни в коем случае. Я расскажу им, как это тяжело. Вот идешь на сцену, чтобы спеть одну песню (всего одну), а перед выходом понимаешь, насколько это ответственно, как много теряешь нервов, какой сильной эмоции подвергается твоя душа. Это все очень тяжело для любого артиста. Артистический путь - Голгофа. И любой, кто выходит на сцену, вам скажет то же самое. Но я все равно стараюсь воспитывать детей в творческой среде. Хочу, чтобы они понимали, чем занимается их мама.

«Ночные снайперы» выступили в Нижнем Новгороде 16 апреля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Подростковый возраст не за горами. Вы готовы к тому, что через пару лет Артем и Марта захотят вырваться из-под опеки? Или вам, наоборот, хочется, чтобы они скорее подросли?

- Я никогда не считала их неразумными малышами, всегда разговаривала с ними как со взрослыми. Сейчас на проекте «Ты - супер!» я вижу много детей-сирот, ровесников Марты и Артема, которые психологически гораздо старше, они лучше ведут себя, лучше чувствуют людей и понимают эту жизнь, но какой ценой далось им это? Нет, лучше пусть мои остаются детьми столько, сколько положено. А потом я не стану удерживать неизбежный процесс. Просто постараюсь всегда быть рядом, на одной волне, направлять их в нужное русло. Я сама в душе до сих пор подросток-бунтарь, думаю, смогу их понять. В таком нежном возрасте их нужно слышать, обсуждать с ними проблемы и ни в коем случае не допускать, чтоб они закрывались от внешнего мира. Они должны знать, что рядом всегда есть взрослый, который поможет и поддержит в любой ситуации.

«Ночные снайперы» выступили в Нижнем Новгороде 16 апреля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Не надо пытаться удивлять»

- Как-то вы признались, что периодически говорите себе: «Сейчас все брошу, уеду и буду писать книги». Это желание освободиться от чего? От постоянных гастролей, от светских мероприятий, от переездов?

- На данный момент написание книг у меня не стоит в приоритете. Такие слова - скорее способ выпустить пар. Конечно, работа артиста - далеко не сахар. Если бы я не вела здоровый образ жизни, наверное, уже не выдержала в таком режиме. Но на самом деле я люблю свои гастроли, люблю людей, которые приходят ко мне на концерты, сама веду свою страницу в Инстаграм, причем с большим удовольствием и по максимуму отвечая на комментарии подписчиков… Я люблю все, что есть у меня сейчас. Просто иногда надо вовремя отдыхать.

- Допустим, вы все бросили и уехали. О чем будут ваши книги? Кстати, могли бы вы написать книгу для детей?

- Невозможно уехать от себя, бросить саму себя. Куда бы я ни уехала, со мной будет моя музыка. Уже сейчас, за два года тура, у нас накопилось огромное количество материала. Книги в голове тоже есть. О чем? О жизни, о любви, о поисках своего пути… Я пока не думала о том, чтобы написать книгу для детей, но, возможно, однажды сделаю это.

«Ночные снайперы» выступили в Нижнем Новгороде 16 апреля.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Знаю, что к цифрам вы относитесь настороженно, особенно если это юбилей. 25-летие «Ночных снайперов» миновало, скоро собственное 45-летие. Обычно в такие моменты есть ощущение, что что-то еще недоделано, недосказано, что надо куда-то бежать. У вас так же? Или уже потихоньку выдыхаете?

- Во мне очень много энергии. Я порой сама за ней не поспеваю, но именно сейчас у меня все очень гармонично и классно. Много лет я бежала изо всех сил, доказывала что-то окружающим и самой себе, а не так давно поняла: не нужно пытаться никого удивлять, нужно продолжать делать то настоящее, что у тебя получается лучше всего. В данном случае - писать песни.

- Впереди акустический концерт в «Крокусе». Почему акустика?

- Да, юбилейный концерт пройдет в Crocus City Hall в день моего рождения, 8 июля. Обещаю, что вы услышите мои песни в непривычном формате, в том числе и для меня самой. Когда выступаешь в электрике, все отработано, рядом парни с гитарами, а в акустике ты совершенно открыт, обнажен перед публикой.

- В соцсетях вы признались, что уже приступили к ревизии написанного. Как происходит этот процесс? По какому принципу отбираете песни? Сложно выбирать?

- Невероятно! Потому что на самом деле за 25 лет существования группы я не устала ни от одной песни, ни от «31-й весны», ни от «Катастрофически», ни от песни «Рубеж». Я могу не спеть только то, что не могут воспроизвести мои музыканты или я сама - у нас больше трехсот песен. Невозможно помнить все.