2019-04-17T15:01:38+03:00
Происшествия

В Дзержинске мошенник выманил у инвалида велосипед за 15 шоколадных яиц и две банки кофе

Мужчина объявлен в розыск
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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В Дзержинске мошенник выманил у инвалида велосипед за 15 шоколадных яиц и две банки кофеВ Дзержинске мошенник выманил у инвалида велосипед за 15 шоколадных яиц и две банки кофеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мошенник путем обмана похитил велосипед у 20-летнего инвалида в Дзержинске. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

О происшествии заявил в полицию отец потерпевшего. По словам мужчины, его сын, инвалид второй группы, страдающий эпилепсией, катался возле дома №7 по улице Октябрьской на красном велосипеде марки «Стелс-Навигатор 680» около пяти часов вечера 10 апреля 2019 года. В это время к молодому человеку подошел неизвестный мужчина.

- Какой у тебя красивый велосипед! – восхитился прохожий. – Можно прокатиться? На вот пока, подержи, - сунул он юноше в руки пакет.

Возвращения велосипеда парень так и не дождался. В конце концов решил заглянуть в пакет – там лежали 15 шоколадных яиц и две банки кофе. Именно так оценил мошенник транспортное средство – которое, между прочим, было куплено всего лишь прошлым летом и стоило 26 тысяч рублей.

По факту происшествия проводится проверка. Разыскивается подозреваемый в совершении преступления: мужчина около 30 лет на вид, среднего телосложения, с ростом 175 сантиметров и темными короткими волосами. Он был одет в черную матерчатую куртку и черные зауженные джинсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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