Глеб Никитин: «Премия “Инновация” впервые пройдет в Нижнем Новгороде»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал» в составе РОСИЗО Анна Гор поучаствовали в пресс-конференции, посвященной проведению государственной премии в области современного искусства «Инновация» в 2019 году. Мероприятие прошло в Москве 17 апреля, уточнили в пресс-службе облправительства.

Глава региона сообщил, что впервые за 14 лет премия состоится в приволжской столице. Инициатива исходила от региона.

- Хотелось бы сделать смелое заявление о том, что город достоин стать постоянной площадкой для дислокации премии. Местом проведения в этом году выбрано культовое место - нижегородский «Арсенал», - добавил Никитин.

Предполагается, что проведение премии станет одним из событий, проходящих накануне 800-летия Нижнего Новгорода.

- У нас уже состоялся международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS, который посетили около 20 тысяч человек. На новый уровень готовимся вывести фестиваль стрит-арта «Место». Накануне послом 800-летия согласился стать Эмир Кустурица. Нам надо, чтобы город и регион как можно чаще звучали в культурном пространстве России и мира, - подчеркнул губернатор.

В свою очередь директор департамента музеев Минкульта РФ Владислав Кононов отметил, что Нижний Новгород возможно сделать постоянной площадкой проведения этой премии. По крайней мере, для этого есть все основания.

- Перенос премии соответствует духу культурной политики, которая проводится в стране, и духу национального проекта «Культура», - добавил эксперт.

По словам Анны Гор, в планах по-другому подойти к первому этапу отбора участников премии, которым займется экспертный совет, куда вошли руководители учреждений, кураторы и другие специалисты, работающие в регионах России.

- Это позволит немного изменить фокус и по-новому определять приоритеты при отборе проектов, - полагает директор «Арсенала». - Также в этом году мы одновременно проведем открытие выставки и вручение премии. Благодаря этому зрители увидят срез современного российского искусства.

Добавим, что выставка номинантов премии откроется 29 июня и расположится на одном из этажей «Арсенала». Тогда же состоится церемония награждения.