2019-04-17T14:12:12+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Премия “Инновация” впервые пройдет в Нижнем Новгороде»

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению премию в 2019 году
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глеб Никитин и Анна Гор на пресс-конференции в Москве. Фото - Александр Воложанин, газета «Нижегородские новости».Глеб Никитин и Анна Гор на пресс-конференции в Москве. Фото - Александр Воложанин, газета «Нижегородские новости».
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал» в составе РОСИЗО Анна Гор поучаствовали в пресс-конференции, посвященной проведению государственной премии в области современного искусства «Инновация» в 2019 году. Мероприятие прошло в Москве 17 апреля, уточнили в пресс-службе облправительства.

Глава региона сообщил, что впервые за 14 лет премия состоится в приволжской столице. Инициатива исходила от региона.

- Хотелось бы сделать смелое заявление о том, что город достоин стать постоянной площадкой для дислокации премии. Местом проведения в этом году выбрано культовое место - нижегородский «Арсенал», - добавил Никитин.

Предполагается, что проведение премии станет одним из событий, проходящих накануне 800-летия Нижнего Новгорода.

- У нас уже состоялся международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS, который посетили около 20 тысяч человек. На новый уровень готовимся вывести фестиваль стрит-арта «Место». Накануне послом 800-летия согласился стать Эмир Кустурица. Нам надо, чтобы город и регион как можно чаще звучали в культурном пространстве России и мира, - подчеркнул губернатор.

В свою очередь директор департамента музеев Минкульта РФ Владислав Кононов отметил, что Нижний Новгород возможно сделать постоянной площадкой проведения этой премии. По крайней мере, для этого есть все основания.

- Перенос премии соответствует духу культурной политики, которая проводится в стране, и духу национального проекта «Культура», - добавил эксперт.

По словам Анны Гор, в планах по-другому подойти к первому этапу отбора участников премии, которым займется экспертный совет, куда вошли руководители учреждений, кураторы и другие специалисты, работающие в регионах России.

- Это позволит немного изменить фокус и по-новому определять приоритеты при отборе проектов, - полагает директор «Арсенала». - Также в этом году мы одновременно проведем открытие выставки и вручение премии. Благодаря этому зрители увидят срез современного российского искусства.

Добавим, что выставка номинантов премии откроется 29 июня и расположится на одном из этажей «Арсенала». Тогда же состоится церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Участники субботников в Канавинском районе могут выиграть автомобиль
Нижегородские депутаты выйдут на субботник в районе будущего парка «Горки»
162 тысячи похитила у пенсионерки телефонная мошенница, представившись медсестрой
В Арзамасе объявлен в розыск подозреваемый в убийстве женщины
Нижегородские ливневки обследуют к августу 2019 года
Глеб Никитин предложил увеличить господдержку компаний, участвующих в мероприятиях по повышению производительности труда
«Поезда здоровья» посетят 126 населенных пунктов в 48 районах области
Надежда Преподобная: « Мы хотим, чтобы фестиваль «Театральная Стрелка» стал традиционным»
РЦ «Янтарь» использует соматику Томаса Ханны и метод Фильденкрайза в программах реабилитации пациентов
Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода
142 тысячи рублей и 5 тысяч евро похитила мошенница у пенсионерки, обещая снять порчу
В Нижнем Новгороде задержали преподавателя техникума с 55 упаковками запрещенного в Европе средства для похудения
НРО ЛДПР намерено оспорить итоги выборов в Балахне
Нижегородская область стала центром ПФО по подготовке волонтеров ко Дню Победы
В Нижегородской области собрали самую мощную лазерную установку в мире
Восемь дополнительных электричек пустили в Арзамасском направлении
На ремонт Нижегородского училища олимпийского резерва выделят 78 миллионов рублей
Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с представителями спортивной общественности региона
Глеб Никитин: «В регионе будет проводиться большая работа по адаптации наследия ЧМ-2018 для круглогодичного использования
Нижегородцев приглашают стать участниками шествия «Бессмертный полк»
Заявки на конкурс премии «Гражданская инициатива» принимают до 30 апреля
Игорь Шувалов: «Нижегородский хакатон – уникальный для России проект»
В Нижнем Новгороде пройдет форум «Россия – спортивная держава»
Карта зеленых насаждений появится в Нижнем Новгороде
В зоопарке «Лимпопо» после долгого ремонта откроется первая площадка
В Нижегородской области пройдет военно-тактическая игра «Удар 2019»
Пострадавшие от отравления хлором в бассейне Gold' Fitness получат компенсацию
Нижегородцы могут создать логотип регионального знака качества
Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в марте 44,8 миллиона рублей