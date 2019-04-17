Англичанин бегал с ножом по Нижнему Новгороду и требовал наркотики

Неспокойной выдалась одна из недавних ночей для жителей улицы Рокоссовского в Советском районе. Около 00.05 15 апреля в отдел полиции №7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду поступила информация молодом человеке, который бегал по улице, размахивая ножом.

Нетрезвый студент отделался протоколом об административном правонарушении.Фото: СОЦСЕТИ

Первым об инциденте сообщил телеграм-канал «112».

- В Нижнем Новгороде 19-летний гражданин Англии Ричард Уильямс бегал с ножом по району и кричал «Give me drugs!» («Дайте мне наркотики»). Парня быстро задержали, никто не пострадал. В России Ричард находится по учебной визе, он студент ВШЭ, - говорилось в телеграм-канале. - Вообще-то учебная виза у Ричарда до июля, но теперь, наверное, поедет к своему Биг Бену чуть раньше.

Официально информацию о случившемся подтвердили спустя несколько дней. Как рассказали «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, после звонка в отдел на место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы, который доставил иностранца в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

- Установлено, что 19-летний доставленный - гражданин иностранного государства, в Нижнем Новгороде находится по учебной визе, так как я является студентом одного из вузов города.

В итоге молодой англичанин отделался протоколом об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Комсомолка» поинтересовалась в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, продолжит ли студент свое обучение в вузе, однако там комментировать ситуацию отказались.