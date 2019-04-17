Наташа Барбье: «В Нижнем Новгороде я билась на мечах и летала на воздушном шаре»

Уже в эту субботу, 20 апреля, зрители Первого канала увидят передачу про Нижний Новгород, которую известная телеведущая Наташа Барбье («Идеальный ремонт») сняла для проекта «Живая жизнь».

Съемки проходили в конце марта.

В каждой программе Наташа рассказывает про историю места, про культуру, музеи и архитектуру. И Нижний Новгород не станет исключением. Одним из ярких впечатлений для ведущей стал полет на воздушном шаре!

Одним из ярких впечатлений для ведущей стал полет на воздушном шаре.

- Мне не страшно было подниматься, потому что это мягко и плавно, - рассказала Барбье. - А вот газовая горелка… она такая огромная. Высота не страшна, газовая горелка страшнее.

Одним из ярких впечатлений для ведущей стал полет на воздушном шаре.

Еще Наташа Барбье побывала в гостях у реконструкторов эпохи Средневековья. Примерив исторические доспехи, ведущая пришла к выводу, что сражаться в таком одеянии было непросто.

- Один шлем пять-шесть килограммов весит, а еще кольчуга восемь-девять килограммов. Легкости никакой! Выяснилось, что я азартная: копье метала и билась на мечах, - поделилась Наташа.

Наташа призналась, что летать на шаре было не страшно.

В общем, от Нижнего Новгорода ведущая Первого канала осталась в восторге и поблагодарила за прекрасный прием.

- Показали столько, что не знаю, как это влезет в одну программу. Мощный город, мощная история, мощная река. То есть две реки - Волга и Ока. А люди… золото! Хочу вернуться, - заключила путешественница.

В программе снялась профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова.

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