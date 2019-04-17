2019-04-17T11:35:30+03:00
Телевизор

Наташа Барбье: «В Нижнем Новгороде я билась на мечах и летала на воздушном шаре»

Ведущая «Идеального ремонта» познакомит телезрителей Первого канала со столицей Приволжья [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Ведущая «Идеального ремонта» познакомит телезрителей Первого канала со столицей Приволжья.Ведущая «Идеального ремонта» познакомит телезрителей Первого канала со столицей Приволжья.
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Уже в эту субботу, 20 апреля, зрители Первого канала увидят передачу про Нижний Новгород, которую известная телеведущая Наташа Барбье («Идеальный ремонт») сняла для проекта «Живая жизнь».

Съемки проходили в конце марта.

Съемки проходили в конце марта.

В каждой программе Наташа рассказывает про историю места, про культуру, музеи и архитектуру. И Нижний Новгород не станет исключением. Одним из ярких впечатлений для ведущей стал полет на воздушном шаре!

Одним из ярких впечатлений для ведущей стал полет на воздушном шаре.

Одним из ярких впечатлений для ведущей стал полет на воздушном шаре.

- Мне не страшно было подниматься, потому что это мягко и плавно, - рассказала Барбье. - А вот газовая горелка… она такая огромная. Высота не страшна, газовая горелка страшнее.

Одним из ярких впечатлений для ведущей стал полет на воздушном шаре.

Одним из ярких впечатлений для ведущей стал полет на воздушном шаре.

Еще Наташа Барбье побывала в гостях у реконструкторов эпохи Средневековья. Примерив исторические доспехи, ведущая пришла к выводу, что сражаться в таком одеянии было непросто.

- Один шлем пять-шесть килограммов весит, а еще кольчуга восемь-девять килограммов. Легкости никакой! Выяснилось, что я азартная: копье метала и билась на мечах, - поделилась Наташа.

Наташа призналась, что летать на шаре было не страшно.

Наташа призналась, что летать на шаре было не страшно.

В общем, от Нижнего Новгорода ведущая Первого канала осталась в восторге и поблагодарила за прекрасный прием.

- Показали столько, что не знаю, как это влезет в одну программу. Мощный город, мощная история, мощная река. То есть две реки - Волга и Ока. А люди… золото! Хочу вернуться, - заключила путешественница.

В программе снялась профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова.

В программе снялась профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова.

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Сюжет обещают показать в эфире 6 апреля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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