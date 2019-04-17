«ТНС энерго НН» запустило акцию «Электронный счет – в вашу пользу!»

Пользоваться электронными квитанциями ПАО «ТНС энерго НН» теперь не только удобно, но и выгодно – и все благодаря акции «Электронный счет – в вашу пользу!». Она проводится с 1 апреля по 31 декабря среди физических лиц, подключивших услугу «Электронная квитанция».

- Участниками этой акции смогут стать все клиенты ПАО «ТНС энерго НН», перешедшие с бумажной квитанции на электронную. В том числе и те, что сделают это в период с апреля по декабрь 2019 года, - рассказывают организаторы акции. - В настоящее время электронные квитанции за электроэнергию получают уже более 139 тысяч нижегородцев.

Для участников акции организаторы приготовили 123 денежных приза номиналом от 500 до 15 000 рублей.

- Раз в месяц между клиентами компании, подключившими электронную квитанцию в предыдущем месяце, будет распределяться 10 призов по 500 рублей, - рассказывают специалисты ПАО «ТНС энерго НН». – Дополнительно раз в квартал между клиентами, получающими электронную квитанцию дольше одного месяца, будут распределяться 10 призов по 1000 рублей. Все эти средства будут перечисляться на лицевые счета победителей в счет оплаты электроэнергии. И, наконец, в январе 2020 года между участниками будут распределены три главных подарка по 15 тысяч рублей. И вот тут уже клиентам предоставят право выбора – либо перечислить средства на счет, либо получить сертификат на покупку бытовой техники (либо других товаров).

Стоит отметить, что электронные квитанции за электроэнергию в последнее время становятся все популярнее. Каждый месяц число пользователей этой услуги возрастает в среднем на две тысячи человек. Чем же привлекают нижегородцев электронные квитанции? Во-первых, оперативностью. Электронный счет доставляется до первого числа месяца – намного раньше, чем в почтовый ящик положат бумажную квитанцию. Во-вторых, надежностью. Такую квитанцию невозможно ни потерять, ни подделать, ни перепутать с платежкой соседа. В-третьих, удобством. Благодаря электронным платежам нижегородцам удается избежать долгой процедуры оплаты и ожидания в очереди, что позволяет сэкономить время. Причем получать на один электронный адрес можно не только свою платежку, но и квитанцию родителей, тем самым освободив их от заботы об оплате электроэнергии. Вообще на один адрес может поступать неограниченное количество счетов – за квартиру, дачный домик, родительский дом. И, наконец, отказавшись от бумажных квитанций, можно внести свою лепту в защиту природы, спасая деревья от вырубки.

КОНКРЕТНО

Как перейти на электронную квитанцию?

• Через сайт компании «ТНС энерго НН». Для этого нужно кликнуть на баннер «Подключите электронную квитанцию ТНС энерго, чтобы получать счета на электронную почту» на главной странице. Также можно перейти в раздел «Подключение электронной квитанции» на сайте компании и ввести там номер своего лицевого счета, указав адрес электронной почты и мобильный телефон. И, наконец, можно зарегистрироваться в личном кабинете или мобильном приложении. Там для подключения услуги достаточно зайти на свою персональную страницу в раздел «Электронная квитанция» и установить флажок «Услуга подключена».

• Через заявление в бумажной квитанции. Его необходимо заполнить, сфотографировать и направить фото через Viber или WhatsApp по номеру телефона, который привязан к одному из отделений компании:

+79867512251 – для клиентов Арзамасского отделения

+79867512256 - для клиентов Балахнинского отделения

+79867512257 - для клиентов Выксунского отделения

+79867512258 – для клиентов Городского отделения

+79867512259 - для клиентов Кстовского отделения

+79870814208 - для клиентов Семеновского отделения

+79159330290 - для клиентов Сергачского отделения

+79101426260 - для клиентов Шахунского отделения

Также сканированную копию или фото можно направить по электронной почте tns@nn.tns-e.ru, а оригинал можно передать специалисту при личном посещении Центра обслуживания клиентов или Мобильного офиса ПАО «ТНС энерго НН». Адрес ближайшего Центра обслуживания клиентов указан в счете за электроэнергию. Кстати, здесь же можно самостоятельно определить период получения электронной квитанции вместо бумажной.

В месяц регистрации будет получена последняя бумажная квитанция, а со следующего месяца на почту придет уже электронный аналог.