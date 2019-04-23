Пожарные бьют тревогу: в Нижегородской области могут повториться пожары 2010 года

Количество пожаров в Нижегородской области растет в геометрической прогрессии. И виной тому самовольный пал сухой травы, а также сжигание мусора. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество пожаров увеличилось в 4,4 раза. Выгорают не только большие площади земли, огонь быстро перекидывается на дома. В результате пала травы уже сгорело 15 домов, семь из которых жилые, а также пострадало 43 иных строения. В огне погиб один человек и двое получили сильные ожоги. В МЧС опасаются повторения ситуации 2010 года.

Сады в Кстовском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

- Такой сложной обстановки на территории Нижегородской области не было на протяжении последних восьми лет, - рассказал начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.

По данным МЧС по Нижегородской области, самыми неблагоприятными районами являются Арзамасский - здесь зафиксировано 55 пожаров, Кстовский - 53 пожара, Починковский - 31 пожар, Павловский - 29 пожаров, Сергачский - 18 пожаров, Богородский - 16 пожаров и Лысковский район, в котором было потушено 16 пожаров. И что самое ужасное, обстановка лишь ухудшается. В среднем за сутки регистрируется около 70 пожаров, связанных со сжиганием мусора или травы.

село Бараниха в Воскресенском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

- Население безалаберно относится к элементарным мерам противопожарной безопасности, - сказал Валерий Синьков.

Возгорание сухой травы сейчас происходит только по вине жителей. И в основном виновниками пожаров становятся люди преклонного возраста, которые в силу своих физических возможностей не могут предотвратить распространение огня по сухой траве. Очень часто они сжигают мусор на своих участках, разводя костры прямо на сухой траве.

Проверки МЧС по Нижегородской области в Богородском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Для того чтобы хоть немного улучшить ситуацию, по инициативе ГУ МЧС по Нижегородской области региональное правительство выпустило постановление о введении особого противопожарного режима, который накладывает ограничения на обращение с огнем. Так, начиная с 23 апреля 2019 года, нельзя проводить палы сухой травы, нельзя сжигать мусор и разжигать костры и мангалы возле лесов, защитных и озеленительных насаждений и сельскохозяйственных угодий. Кроме того, по всей Нижегородской области проводятся противопожарные рейды, а также осуществляется космический мониторинг по отслеживанию пожаров.

деревня Елховка г.о.г Первомайск. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во время рейдов сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области обнаружили потенциально опасные свалки горючих отходов и мусора в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода, в деревне Оманово городского округа Бор, в поселках Пыра, Дачный и Гавриловка в городском округе Дзержинск, а также в Арзамасском, Богородском, Дальнеконстантиновском, Лукояновском и Шатковском районах.

деревня Елховка г.о.г Первомайск. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

КСТАТИ

Установление особого противопожарного режима влечет за собой и увеличение штрафов почти в два раза. За разжигание костров и пал травы гражданам придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 до 400 тысяч рублей. В случае нанесения вреда жизни и здоровью граждан предусмотрена уголовная ответственность.

В Нижегородской области за незаконное сжигание мусора и пал сухой травы к административной ответственности уже привлечены 263 лица, есть среди них и уголовные дела.

поселок Досчатое г.о.г. Выкса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как правильно жечь костры

При уборке приусадебных участков весь мусор необходимо вывозить на санкционированные свалки, а сухую траву следует закопать в землю.

Для того чтобы приготовить мясо на углях на своем участке, необходимо выбрать место не ближе 50 метров от здания. Всю землю в радиусе двух метров от мангала нужно очистить от сухой травы. Также у вас под рукой всегда должен быть необходимый запас воды, чтобы можно было погасить огонь, по возможности возьмите с собой огнетушитель, а также не забывайте мобильный телефон, чтобы как можно раньше вызвать пожарных.