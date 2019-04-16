Звезда российского фильма «Лед» снимется в новой картине Эмира Кустурицы

Звезда фильма «Лед» и сериала «Отель Элеон» Милош Бикович снимется в новой картине Эмира Кустурицы. Об этом сербский режиссер сообщил на пресс-конференции в Нижнем Новгороде 16 апреля, отвечая на вопрос «Комсомольской правды».

Звезда российского фильма «Лед» снимется в новой картине Эмира КустурицыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дело в том, что ранее Милош Бикович намекнул, что не прочь сняться в фильме этого всемирно известного режиссера. В интервью одному из изданий актер заявил: «Для меня это была бы большая честь и удовольствие работать с таким глубоким создателем».

В какой-то степени мечта молодого артиста сбылась, ведь Кустурица снялся в крохотной роли таксиста в проекте Биковича «Балканский рубеж», вышедшего в широкий прокат 21 марта 2019 года.

Однако «Комсомолка» поинтересовалась, не хочет ли теперь Кустурица снять соотечественника в своем новом фильме.

- Мы договорились с Милошем, что он сыграет в моем фильме. Я очень рад буду с ним работать, - ответил режиссер.

Не исключено, что звезде российского «Льда» достанется роль в экранизации романа «Герой нашего времени», которая входит в планы Эмира Кустурицы. Правда, сам режиссер не спешит называть ни дату съемок, ни артистов.

- Фильм точно будет! Но понимаете, у меня всегда очень много планов. Сначала хочу сделать одно, потом берусь за второе, затем появляется третье, четвертое… «Герой нашего времени» - очень классный роман. Но когда я начну снимать по нему фильм, не скажу, - добавил серб.

Вполне вероятно, что съемки будут проходить в России. А, значит, и артисты будут задействованы местные.

Кстати, поговаривают, что на съемочной площадке Эмир Кустрица - настоящий тиран и деспот. Не даром Моника Беллуччи, снявшаяся в картине «По млечному пути», призналась: его надо либо слушаться, либо уходить!

- Фильм - это как симуляция войны, думаю. Поэтому никакой демократии быть не может, - заявил Кустурица на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эмир Кустурица: «Прилепин - один из лучших современных писателей в мире»

Известный режиссер рассказал о любимых писателях и о том, как относится к идее снять фильм в Нижнем Новгороде [фото] (подробности)

Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода

Режиссер живо откликнулся на предложение главы региона Глеба Никитина (подробности)