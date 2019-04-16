ЛУКОЙЛ поддержал шахматный турнир

13 апреля в ТЦ «Мега» при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» прошел шахматный турнир. Организатором турнира выступил шахматный клуб «Лидер». 114 человек со всей Нижегородской области сразились за призовой фонд. За шахматную доску сели профессионалы всех возрастов: от пятилетних шахматистов до взрослых и опытных игроков. Поединки были зрелищными и динамичными. Турнир сам по себе стал уникальным, так как за одним столом сошлись самые взрослые гроссмейстеры и молодые новички.

«Быть умным - престижно!» - это стало девизом проведенных соревнований. Призы победителям вручил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

- Компания «ЛУКОЙЛ» поддерживает спорт разных направлений и уровня. По сути, эти критерии не особенно важны, так как в любом случае – это стремление к здоровому образу жизни, воспитанию характера. Сегодня турнир особенный – по шахматам. Этой игрой увлекаются миллионы людей по всей планете, потому что она дает возможность проявить свои уникальные интеллектуальные способности. Очень приятно, что и в Нижегородской области есть такие увлеченные люди. Мы надеемся, что эти соревнования дадут старт новым Каспаровым, Крамерам и Спасским, - отметил Антон Гребень.