Представьте, что прогулки в красивейших местах Нижнего Новгорода способствуют преображению вашего тела. Сказочно, не так ли? А вот и нет, все это вполне реально с появлением в городе студии PRO TRENER, программа которой сочетает в себе пять основных направлений: функциональный тренинг, пилатес, занятия outdoor на свежем воздухе, сбалансированное питание и мотивационные программы. И все это доступно без клубного членства. О том, как с помощью занятий на природе и точного расчета сил можно стать сильным, здоровым и воодушевленным человеком мы поговорили с руководителем студии PRO TRENER Павлом Гудовским.

Павел, расскажите о студии, почему она уникальная для Нижнего Новгорода?

Студия PRO TRENER — это франчайзинговый проект специалистов из Москвы. Ее уникальность в постановке цели: каждый клиент, который тренируется у нас, проходит у нас функциональное тестирование на газоанализаторе, и тренер на основании полученных результатов помогает сформировать Цель тренировок и сформировать направление тренировок. Это могут быть разные цели — связанные с оздоровлением организма или подготовкой к соревнованиям. Основа студии — это функциональные тренировки на свежем воздухе. Мы тренируем все системы организма с помощью естественных движений.

Вот с этого момента поподробнее. Что такое outdoor-программы и в чем их преимущество перед традиционным занятием фитнесом?

Основные направления нашей студии — беговые тренировки, велотренировки, триатлон, лыжный спорт, зарядка, скандинавская ходьба, функциональные тренировки на свежем воздухе и в студии, подготовка к соревнованиям, плавание, фитнес-туры. Именно OUTDOOR тренировки — это общее название всего, что происходит за стенами помещений, всего, что связано с движением на улице, даже обычные силовые тренировки по методике PRO TRENER.

Спорт как естественное состояние тела: студия PRO TRENER предлагает нижегородцам уникальные тренировки на свежем воздухе

Важно, что на свежем воздухе на 20-30% выше содержание кислорода. Естественно, им и обогащается наш организм, при этом оздоровительный эффект выше чем в помещении, идет закаливание, а мышцы укрепляются естественными движениями, которые нам от природы даны.

Расскажите о забеге "Беги, герой", к которому Вы сейчас тренируете клиентов студии, и о том, как можно принять участие в подготовке к нему, а также в самом соревновании?

Сейчас эта подготовка у нас выделена в отдельное направление. Забег состоится в Нижнем Новгороде 19 мая, он с каждым годом становится масштабнее и крупнее. Наша задача — развивать его. Подготовку мы начали с 1 марта и длится она почти три месяца. Сейчас мы продолжаем готовить клиентов, хотя остается совсем мало времени. Подключиться можно в любой момент, чем раньше — тем лучше. Специально для этого у нас запущена акция — безлимитные возможности по тренировкам. Раньше пакет подготовки включал определенное количество занятий, сейчас все тренировки бегового направления по расписанию в студии PRO TRENER любой клиент может посещать неограниченно.

Любопытно, что из числа заявленных нами на забег 25 человек где-то половина — это впервые заинтересовавшиеся бегом люди, решившиеся пробежать небольшую дистанцию в 5 км. Все наши клиенты готовятся и очень ждут этого забега.

А кто конкретно готовит участников? Расскажите о тренерском составе студии PRO TRENER.

У нас собрана профессиональная команда лучших тренеров по разным направлениям и видам спорта, которые прошли специальный отбор. Это самые опытные люди — чемпионы, мастера спорта международного класса. Важно, что все тренеры имеют высшее спортивно-педагогическое образование, владеют всеми методиками подготовки, знают, как правильно и безопасно тренировать, а также это ребята с хорошими личностными качествами.

Я знаю, что благодаря профессиональной команде вы договорились о сотрудничестве с несколькими ведущими компаниями Нижнего Новгорода.

Да, у нас подписан договор о сотрудничестве и партнерских отношениях с компаниями. Одной из которых является БЦР Моторс и ее дилерские центры KIA. В этой компании работают очень активные сотрудники, которые у нас занимаются спортом во главе с руководителем. Мы нашли общие интересы, и совместно двигаем город к здоровому образу жизни. Кроме того, БЦР Моторс предоставляет нам красивую форму, об этом говорит яркий логотип KIA на ней.

А с чем связано такое разнообразие направлений в студии PRO TRENER?

Очень малая часть наших клиентов занимаются сразу всеми направлениями. Есть такие клиенты, которые по сезонам переходят из одного вида спорта в другой. Эти тренировки помогают в дальнейшем возвращаться к своей любимой специализации и быть в отличной форме. К примеру, сейчас лыжный сезон закончился, а тренироваться нужно продолжать! Поэтому лыжники переходят в беговые и велосипедные и функциональными тренировками. Многие тренируются ради того, чтобы быть здоровыми, выносливыми и работоспособными. Разнообразие важно, потому, что большинство наших клиентов — это работающие занятые люди, и им нужен достаточный выбор, чтобы они нашли в своем графике время для тренировок.

Спорт как естественное состояние тела: студия PRO TRENER предлагает нижегородцам уникальные тренировки на свежем воздухе

Студия PRO TRENER также предлагает фитнес-туры. Что это такое и для чего они нужны?

Да, мы предоставляем нашим клиентам услуги по групповым по России и за рубежом. Так с 24 апреля - 4 мая состоится очередной вело-тур в Италию на озеро Гарда , где будем кататься по живописным трассам на шоссейных велосипедах. Наши клиенты будут тренироваться в красивейшей местности и это очень мотивирует к тренировкам. Подобные туры планируется организовывать от двух до четырех раз в год. Зимой, в феврале, к примеру, мы выезжали в лыжный тур в Ярославле в лыжный центр Дёмино, где мы готовились к лыжному марафону.

Кроме фитнес-туров вы предлагаете выезд с тренером в любую точку мира. Это нечто совершенно уникальное и необычное. Расскажите поподробнее.

Это индивидуальное сопровождение, персональный тур. Любой клиент может выбрать направление и тренера, который, в свою очередь, разработает программу питания и тренировок, чтобы это было правильно по нагрузкам, восстановлению и эффективности, а также было безопасно.

Можете ли вы сделать спортсменку из бабушки? Вот в Китае, например, многие пожилые люди физически активны. Как, на Ваш взгляд, добиться такого же результата в нашей стране?

У нас есть программа социальной направленности для пожилых людей. Мы обучаем их правильной технике скандинавской ходьбы, рассказываем о правильном подборе инвентаря для тренировки. Все это по "Социальному пакету", за небольшие деньги.

Любопытно, что занятия в вашей студии доступны для человека с любым уровнем спортивной подготовки. Получается, что к вам может прийти даже тот, кто не любит спорт и вы измените его представление о физической нагрузке? Ведь outdoor-тренировки предполагают и созерцание природы, например.

Да, outdoor-тренировки проходят на специально подобранных площадках, главная из которых — на Нижневолжской набережной у Чкаловской лестницы, на Гребном канале. Кроме того, мы занимаемся в парке Швейцария, на Щелоковском хуторе, в сквере Александровского сада, в акватории озер Щелоковского хутора — там мы плаваем на открытой воде, готовимся к заплывам.

Интересно, что PRO TRENER предлагает своим клиентам гарантированный результат. Что имеется в виду?

Речь идет о том, что непосредственно перед началом занятий мы встречаемся с клиентом — определяются задачи и цели, индивидуально под каждого клиента, и тренер помогает в их постановке. Чаще всего — это оздоровление, повышение работоспособности и выносливости, изменение силовых показателей, обучение чему-то новому в циклических видах спорта бег, скандинавская ходьба, плавание, велоспорт, лыжи. Вот это как раз мы и гарантируем. Также, по желанию клиента, перед подготовкой к занятиям мы проводим тестирование с использованием газоанализатора. Это уникальная услуга. После прохождения услуги в отчетах мы получаем очень большой спектр показателей о здоровье человека. Мы видим, в каком состоянии он находится, как усваивается кислород, как у клиента происходит липидный обмен и работает сердце под нагрузкой. Уже после этой диагностики мы стараемся выстроить тренировочный план, чтобы действительно улучшить его показатели. Через некоторое время мы проводим повторные исследования, благодаря которым можно сравнить результаты — что было и что стало. Любого человека это мотивирует, когда он видит, что сердце и легкие пришли в норму, повысили показатели по выносливость, да и сам он подтянулся и похудел.

Расписание и подробная информация на сайте www.protrener-nn.ru

тел. 8-953-415-75-97 (Павел Гудовский), 8-908-236-50-54 (Денис Баталов)