Tele2, «Ростелеком» и Nokia протестировали IoT для ЖКХ

Испытания проходили в Москве на базе LTE-сети Tele2. Технология позволит энергосбытовым компаниям сократить затраты на сбор данных, а пользователям – с удобством рассчитываться за электричество.

Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических решений Nokia. Показания со счетчиков передавались на сервер энергосбытовых компаний, в ходе испытаний использовались модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома». Инфраструктура позволила скомбинировать виртуализованное облачное пакетное ядро Nokia, ресурсы сетей радиодоступа Tele2 и транспортной сети «Ростелекома» с конечным оборудованием отечественных поставщиков.

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств через радиосеть Tele2. За счет оптимизации энергопотребления технология гарантирует длительную автономную работу абонентских устройств.

Результаты тестов доказали эффективность автоматизации передачи показаний: энергосбытовые компании получат высокий экономический эффект, а пользователи – комфорт при расчетах за электричество.

Партнеры установили возможность экономически эффективного подключения электросчетчиков, работающих через радиодоступ в лицензируемых диапазонах, проанализировали особенности различных элементов IoT-решения и требования к качественной работе устройств в условиях плотной городской застройки. Участники испытаний также определили наиболее эффективные способы развертывания решения на инфраструктуре Tele2 и «Ростелекома».

Алексей Телков, технический директор Tele2:

«Tele2 построила на всей территории присутствия эталонные LTE-сети, позволяющие быстро развернуть NB-IoT. Цифровые технологии меняют электроэнергетику, и испытания, подобные только что завершенным, ускоряют диджитализацию отрасли. В конце прошлого года Tele2 с партнерами провела первые тестирования технологий NB-IoT для энергетического сектора, на этот раз мы показали ее возможности на большом количестве приборов учета. По мере эволюции IoT устройства будут объединяться в целые экосистемы, поэтому наши будущие проекты с партнерами направлены на применение в самых разных областях».

Роман Шульгинов, вице-президент «Ростелекома» по отраслевым решениям:

«Мы реализуем новую стратегию: «Ростелеком» становится цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Проекты в области интернета вещей – хороший пример ее реализации. Он позволяет достигать положительного экономического эффекта для поставщиков и обеспечивать удобство конечных потребителей энергии. Открытость инновациям и способность объединять усилия с партнерами из разных областей, а также собственная инфраструктура передачи и хранения данных позволяют «Ростелекому» предложить рынку практичные, удобные и надежные решения. Мы рассчитываем закрепить успехи пилотного проекта, обеспечивая массовые внедрения протестированных решений в будущем».

Стандарт NB-IoT разработан с учетом потребностей устройств интернета вещей. Он позволяет подключать сотни тысяч устройств одновременно, причем технологии энергосбережения и малое энергопотребление обеспечивают работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки. Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, такие как подвалы и подземные парковки, что открывает потенциал для обслуживания до десяти тысяч устройств в зоне действия одной базовой станции. Технические особенности стандарта NB-IoT позволяют создавать и развивать различные промышленные и потребительские сценарии для широкого круга отраслей: «умных» зданий, «умного» промышленного производства, оптимизации инфраструктуры ЖКХ, защиты окружающей среды, повышения безопасности дорожного движения и многих других.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 tele2.ru

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Twitter twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте» vk.com/tele2

ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для «умного» дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Выручка группы компаний за 12 мес. 2018 г. составила 320,2 млрд руб., OIBDA достигла 100,9 млрд руб. (31,5% от выручки), чистая прибыль – 15,0 млрд руб.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

Nokia

Nokia создает технологии, объединяющие мир, и предлагает единственный в отрасли всеобъемлющий портфель решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования, доступный по всему миру. Среди заказчиков компании – операторы связи, сети которых суммарно поддерживают работу 6,1 млрд абонентов, а также крупные предприятия частного и общественного сектора, использующие сетевые решения Nokia для повышения производительности труда и качества жизни.

Опираясь на свой исследовательский опыт, включая опыт всемирно известных Nokia Bell Labs, Nokia играет лидирующую роль в мире в области внедрения комплексных сетей 5G. Отличаясь более высоким быстродействием и безопасностью, они способны полностью изменить жизнь пользователей, экономику и общество в целом. Nokia придерживается самых высоких стандартов деловой этики, создавая технологии, которые позволяют решать важные социальные задачи и отличаются высоким качеством и надежностью.