2019-04-16T16:44:37+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде из-за репетиции парада 17 апреля изменится движение транспорта

Ограничения коснутся как личного, так и общественного транспорта
Василий КРОТОВ
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В Нижнем Новгороде из-за репетиции парада 17 апреля изменится движение транспорта.В Нижнем Новгороде из-за репетиции парада 17 апреля изменится движение транспорта.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде в связи с репетицией парада 17 апреля изменится движение транспорта. Причем заранее свой маршрут придется продумывать как автомобилистам, так и пассажирам общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- 17 апреля с 10:00 до 15:00 временно прекратится движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской, улице Ульянова, улице Минина, Верхневолжской набережной на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, Георгиевскому съезду, - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. – В это же время изменится движение транспорта на набережной Гребного канала на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112А по улице Слобода Печеры.

Все это время объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам и введен запрет на парковку транспортных средств. Кроме того, с 10:00 до 15:00 в Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта. В частности, будет сокращен путь следования автобусов маршрута № А-5 до остановочного пункта "Казанский съезд". Путь следования троллейбусов маршрутов №№ 13, 17, 31 будет сокращен до остановочного пункта «Площадь Свободы». Автобусы №№ А-1, А-68, Т-4, Т-31 на площади Минина и Пожарского будут разворачиваться в районе улицы Большой Покровской.

Автобусы № А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, следующих от Зеленского съезда к площади Сенной, пойдут по площади Минина и Пожарского, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина. В обратном направлении по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского.

Движение автобусов маршрутов №№ А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т 98, следующих от площади Свободы к площади Сенной, будет организовано по улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина. В обратном направлении по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской.

Движение автобусов маршрута № Т-31, следующих от площади Сенной к площади Минина и Пожарского организуют по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской. В обратном направлении по улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина.

Для автобусов № А-19, А-40, А-45, А-52, А 60Э, А 64, А 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, Т-98 при движении к площади Сенной введут остановку на улице Пискунова на пересечении с улицей Ульянова, а при движении к площади Минина и Пожарского введут остановку на действующем остановочном пункте «Речное училище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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