До конца мая все парки и скверы в Нижнем Новгороде обработают от клещей

Совсем скоро нижегородцы смогут прогуливаться в парках без опаски – до конца мая в Нижнем Новгороде собираются провести противоклещевую обработку во всех парках, скверах, бульварах и детских площадках. В общей сложности, за апрель и май в городе планируется обработать 120 гектаров зеленых насаждений и газонов. При этом особое внимание городские власти хотят уделить детским площадкам в зеленых зонах.

- В Нижнем Новгороде уже есть случаи присасывания клещей, -напомнил эксперт-биолог Павел Никитин. - Основные прокормители, на которых клещи питаются – грызуны – в этом году перезимовали замечательно. Их довольно много. Соответственно, клещей тоже должно быть немало. Поэтому необходимо применять все предупредительные меры.

Первым в эту работу включился Автозаводский район Нижнего Новгорода. Там в течение ближайших двух месяцев должны быть обработаны 22 общественные территории общей площадью 20 гектаров. Вскоре акарицидная обработка стартует и в других районах города. В первоочередном списке значатся парк Дубки, Силикатное озеро и Станкозавод, парк Приокский, Сормовский парк, Светлоярский парк, парк культуры и отдыха имени Пушкина, сквер по проспекту Гагарина, скверы на Бекетова, бульвар по Рокоссовского.

В соответствии с нормативами, через три дня и десять дней после первичной обработки, на всех этих территориях будет проведен контроль качества. Если только там найдут клещей, способных переносить инфекцию, будет проведена дополнительная дезинсекция.

КСТАТИ

Администрация Автозаводского района предупреждает, что с 16 по 22 апреля ежедневно в утренние часы с 5.00 до 9:00 будет проводиться противоклещевая обработка мест массового пребывания людей. В связи с этим посещение обрабатываемых территорий в это время будет запрещено.