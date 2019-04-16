2019-04-16T13:38:38+03:00
Общество

До конца мая все парки и скверы в Нижнем Новгороде обработают от клещей

Первым в работу включился Автозаводский район
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
До конца мая все парки и скверы в Нижнем Новгороде обработают от клещей.До конца мая все парки и скверы в Нижнем Новгороде обработают от клещей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Совсем скоро нижегородцы смогут прогуливаться в парках без опаски – до конца мая в Нижнем Новгороде собираются провести противоклещевую обработку во всех парках, скверах, бульварах и детских площадках. В общей сложности, за апрель и май в городе планируется обработать 120 гектаров зеленых насаждений и газонов. При этом особое внимание городские власти хотят уделить детским площадкам в зеленых зонах.

- В Нижнем Новгороде уже есть случаи присасывания клещей, -напомнил эксперт-биолог Павел Никитин. - Основные прокормители, на которых клещи питаются – грызуны – в этом году перезимовали замечательно. Их довольно много. Соответственно, клещей тоже должно быть немало. Поэтому необходимо применять все предупредительные меры.

Первым в эту работу включился Автозаводский район Нижнего Новгорода. Там в течение ближайших двух месяцев должны быть обработаны 22 общественные территории общей площадью 20 гектаров. Вскоре акарицидная обработка стартует и в других районах города. В первоочередном списке значатся парк Дубки, Силикатное озеро и Станкозавод, парк Приокский, Сормовский парк, Светлоярский парк, парк культуры и отдыха имени Пушкина, сквер по проспекту Гагарина, скверы на Бекетова, бульвар по Рокоссовского.

В соответствии с нормативами, через три дня и десять дней после первичной обработки, на всех этих территориях будет проведен контроль качества. Если только там найдут клещей, способных переносить инфекцию, будет проведена дополнительная дезинсекция.

КСТАТИ

Администрация Автозаводского района предупреждает, что с 16 по 22 апреля ежедневно в утренние часы с 5.00 до 9:00 будет проводиться противоклещевая обработка мест массового пребывания людей. В связи с этим посещение обрабатываемых территорий в это время будет запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше
Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Новости 24
В Нижнем Новгороде задержали преподавателя техникума с 55 упаковками запрещенного в Европе средства для похудения
НРО ЛДПР намерено оспорить итоги выборов в Балахне
Нижегородская область стала центром ПФО по подготовке волонтеров ко Дню Победы
В Нижегородской области собрали самую мощную лазерную установку в мире
Восемь дополнительных электричек пустили в Арзамасском направлении
На ремонт Нижегородского училища олимпийского резерва выделят 78 миллионов рублей
Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с представителями спортивной общественности региона
Глеб Никитин: «В регионе будет проводиться большая работа по адаптации наследия ЧМ-2018 для круглогодичного использования
Нижегородцев приглашают стать участниками шествия «Бессмертный полк»
Заявки на конкурс премии «Гражданская инициатива» принимают до 30 апреля
Игорь Шувалов: «Нижегородский хакатон – уникальный для России проект»
В Нижнем Новгороде пройдет форум «Россия – спортивная держава»
Карта зеленых насаждений появится в Нижнем Новгороде
В зоопарке «Лимпопо» после долгого ремонта откроется первая площадка
В Нижегородской области пройдет военно-тактическая игра «Удар 2019»
Пострадавшие от отравления хлором в бассейне Gold' Fitness получат компенсацию
Нижегородцы могут создать логотип регионального знака качества
Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в марте 44,8 миллиона рублей