Нижегородцы оплакивают Нотр-Дам-де-Пари

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался вечером 15 апреля, не оставил равнодушными и нижегородцев. Кто-то сожалел, что не успел посмотреть на одну из самых знаменитых мировых достопримечательностей, кто-то с горечью вспоминал, каково это было - увидеть Нотр-Дам в последний раз.

- Как хрупок наш мир и то наследие, что есть у нас, - написала Катя Филатова. - В прошлом году, стоя у Собора, мы фоткали снег и снеговиков, потому что так много снега в Париже выпадает очень-очень редко. И это были уникальные моменты. А теперь, оказывается, каждый момент там - уникален, неповторим и уже туда не попасть.

Нижегородцы оплакивают Нотр-Дам-де-ПариФото: СОЦСЕТИ

- Нельзя откладывать мечты. И, оказывается, не вечны не только люди, - сокрушалась Ольга Куренкова. - Когда я училась в седьмом классе, учительница музыки принесла на урок видеокассету с мюзиклом Notre-Dame de Paris – ее вроде бы привезла из Парижа девочка на класс младше. Та учительница явно не слишком хорошо знала сюжет - по крайней мере, Гренгуар у нее внезапно оказался дьяволом, Фролло в ее пересказе тоже получил какую-то неожиданную роль. Но музыка впечатлила меня до глубины души. Вернувшись из школы домой, я за одну ночь «проглотила» роман Гюго. А потом одноклассница поделилась со мной CD-диском с музыкой. Я выучила все песни наизусть, и, как ни странно, это дало мне достаточный словарный запас, чтобы хотя бы очень смутно, но все же понимать французский. И, конечно же, из всех достопримечательностей Франции - да что там, всей Европы - мне больше всего хотелось увидеть именно Собор Парижской Богоматери. Но, кажется, непоправимо поздно. Прости, Нотр-Дам, что не успела.

- Как я понимаю, своды повреждены только в месте обрушения конструкций шпиля. В остальном - выгорели только конструкции кровли и связанные с ними декоративные элементы, интерьер собора не пострадал, произведения искусства, находящиеся в храме - тоже. Какое это счастье! Слава Богу! Большое спасибо пожарным и всем, кто участвовал в борьбе с огнем, - написал Стас Дмитриевский. - В такие минуты понимаешь, что мир - неделим, культурное наследие - тоже. Я очень люблю Нотр-Дам!

Таким нижегородцы видели Нотр-Дам несколько лет назадФото: СОЦСЕТИ

- В это невозможно поверить! Теперь сколько лет уйдет на восстановление. Но он уже не будет аутентичным, - с болью написала Людмила Свотина . - Витражи Собора - мои любимые! Неужели мы их лишились? Сердце рвет на части от потери...

Были и те, кто не мог простить французам потери Собора.

- Преступление против человечества, - считает Игорь Чурдалев. - Возможно, поджег. Но французские пожарные должны были такой эксцесс предвидеть и пресечь. Технологии позволяют. В пятой республике будут большие разборки.

А кто-то пытался хоть как-то успокоить скорбящих нижегородцев.

- Я сейчас обнаружила, что шпиль снимали во время революции и восстановили только в 1844 году, то есть он все равно не был аутентичным, - написала Masha Karp. - Это все же утешение, я считаю.

- Одним можно утешиться – собор обязательно будут восстанавливать; если не из благочестия, то хотя бы из понимания, что без него и Париж – не Париж, и Франция – не Франция, и Европа – не Европа, - обнадеживает Ольга Чистова. - И мы увидим строящийся в центре западной Европы готический собор. А когда люди строят собор, они меняются. Они вспоминают, зачем его построили их далекие предки.

Нижегородцы оплакивают Нотр-Дам-де-ПариФото: СОЦСЕТИ

Напомним, пожар возник в задней части кровли Собора. Там проходили реставрационные работы. Очевидцы сообщали, что возгорание произошло около 18:00 по местному времени и быстро охватило всю крышу. Через два часа обрушился шпиль здания. Вскоре очевидцы сообщили о том, что рухнула крыша. Представители собора заявили, что огонь охватил деревянный интерьер. Борьба с пламенем осложнилась невозможностью использовать для тушения вертолеты. В Главном управлении внутренней безопасности Франции отметили, что сброс воды с большой высоты мог привести к обрушению конструкций собора. Пожарные в какой-то момент заявили, что не в силах справиться с распространением огня. Применение высотных лестниц было затруднено из-за неудобных подступов к собору. Огнеборцы, также как толпа зевак, просто стояли и смотрели как происходит неизбежное.