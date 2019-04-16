Константин Ивлев присматривает фудтраки на Горьковском автозаводе

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев снова пожаловал в Нижний Новгород. На этот раз он совмещает сразу несколько дел: снимает новый выпуск телевизионного шоу «На ножах» и знакомиться с новинками отечественного автопрома.

ivlevchef Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев посетил Горьковский автозавод

- Итак, я нахожусь на Горьковском автомобильном заводе, - сообщил ресторатор в своем Инстаграме 15 апреля. - Мы смотрим одни из последних моделей автозавода - фудтраки. Хочу сказать, что очень-очень интересно, поверьте мне. Не только как собираются автомобили, но и что впоследствии получается. И, кстати, если кто против российского производства, не надо писать всякую [фигню]. Поверьте мне, это очень круто!

ivlevchef В Нижнем Новгороде проходят съемки нового выпуска шоу "На ножах"

Следом ведущий скандальной передачи выложил другое видео, на котором показан процесс под названием «свадьба».

- Сейчас на шасси будут надевать кабину. Ну что, хочется пожелать этой паре, чтобы она жила долго и упорно, чтобы они нарожали много детишек и чтобы они жили счастливо и благополучно. Аминь! - рассказал Константин подписчикам.

Кстати, очевидцы сообщили «Комсомолке», что видели шеф-повара на фудмаркете «Восход» на Рождественской улице. Туда он наведался с камерами, а, значит, в скором времени гастрономическое пространство на Рождественской улице покажут по телевизору. Сам же Ивлев никакими подробностями не поделился.

- Что снимаем… скоро что будет! Но вам расскажу попозже, - заинтриговал ресторатор.