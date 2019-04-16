2019-04-16T10:13:25+03:00
Звезды

Константин Ивлев присматривает фудтраки на Горьковском автозаводе

А еще знаменитый шеф-повар снимает в Нижнем Новгороде новый выпуск шоу «На ножах» [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Константин Ивлев присматривает фудтраки на Горьковском автозаводеКонстантин Ивлев присматривает фудтраки на Горьковском автозаводеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев снова пожаловал в Нижний Новгород. На этот раз он совмещает сразу несколько дел: снимает новый выпуск телевизионного шоу «На ножах» и знакомиться с новинками отечественного автопрома.

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Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев посетил Горьковский автозавод
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- Итак, я нахожусь на Горьковском автомобильном заводе, - сообщил ресторатор в своем Инстаграме 15 апреля. - Мы смотрим одни из последних моделей автозавода - фудтраки. Хочу сказать, что очень-очень интересно, поверьте мне. Не только как собираются автомобили, но и что впоследствии получается. И, кстати, если кто против российского производства, не надо писать всякую [фигню]. Поверьте мне, это очень круто!

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В Нижнем Новгороде проходят съемки нового выпуска шоу "На ножах"
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Следом ведущий скандальной передачи выложил другое видео, на котором показан процесс под названием «свадьба».

- Сейчас на шасси будут надевать кабину. Ну что, хочется пожелать этой паре, чтобы она жила долго и упорно, чтобы они нарожали много детишек и чтобы они жили счастливо и благополучно. Аминь! - рассказал Константин подписчикам.

Кстати, очевидцы сообщили «Комсомолке», что видели шеф-повара на фудмаркете «Восход» на Рождественской улице. Туда он наведался с камерами, а, значит, в скором времени гастрономическое пространство на Рождественской улице покажут по телевизору. Сам же Ивлев никакими подробностями не поделился.

- Что снимаем… скоро что будет! Но вам расскажу попозже, - заинтриговал ресторатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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