2019-04-16T10:02:05+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде уже отремонтировали больше 15 тысяч квадратных метров дорог

Лидером по ямочному ремонту стал Автозаводский район
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде уже отремонтировали больше 15 тысяч квадратных метров дорог.В Нижнем Новгороде уже отремонтировали больше 15 тысяч квадратных метров дорог.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на то, что весна только-только вступает в свои права, в Нижнем Новгороде уже полным ходом идет ямочный ремонт – с начала сезона в городе отремонтировано больше 15 тысяч квадратных метров дорог.

- После зимы в Нижнем Новгороде были пущены в работу 4 завода по производству асфальто-бетонной смеси. Теперь у подрядчиков есть все возможности, чтобы усилить работу по ямочному ремонту горячим асфальтом, - сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Роман Колосов. – Всего в Нижнем Новгороде отремонтировано 15 714 квадратных метров дорог.

Больше всего дорог было отремонтировано в Автозаводском районе - 7 174 квадратных метров дорожного полотна на улицах Газовская, Садовая, Минеева, Бурденко, Красных партизан, Веденяпина (тротуар), Керженская, проспект Бусыгина, проспект Кирова, дороге на поселок Новое Доскино, разворотной площадке в районе станции Петряевка, дороге от улицы Ореховская до дома № 33 Мостотряд (фрезерование)

Впрочем, одним ямочным ремонтом дело не ограничивается – по многочисленным просьбам жителей асфальтовой крошкой отсыпана дорога на Нижегородский молочный завод № 1. Еще 276 тонн гранулята отсыпано в частном секторе Автозаводского района.

- Подрядчики уже приступили к карточному ремонту «горячим» асфальтом, - глава администрации Автозаводского района Александр Нагин. - Прошу автовладельцев, жителей района с пониманием отнестись к возможным затруднениям в дорожном движении.

Полным ходом идет ремонт дорог и в Сормовском районе – там с 15 апреля уже начали работу по технологии горячего асфальта.

- С начала месяца в Сормовском районе отремонтировано 139 квадратных метров дорожного полотна, - отметил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин. - Отмечу, что все это с помощью рециклера. С 15 апреля мы приступаем к технологии "горячего асфальта". Первый ямочный ремонт таким способом будет произведен на улице Баррикад и Свободы

КОНКРЕТНО

7 174 квадратных метров дорог отремонтировано в Автозаводском районе

1 100 квадратных метров отремонтировано в Канавинском районе

6200 квадратных метров отремонтировано в Приокском районе

640 квадратных метров отремонтировано в Советском районе

600 квадратных метров отремонтировали в Сормовском районе

ИСТОЧНИК KP.RU

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