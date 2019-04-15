Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 15-21 апреля 2019 года: солнечно и ветрено

После снегопада, который в Нижнем Новгороде прошел 13 апреля, нижегородцев порадует солнечная погода. Хотя сильно раздеваться пока не стоит, по прогнозам Gismeteo, всю неделю будет дуть сильный холодный ветер.

В понедельник, 15 апреля, весь день нижегородцев будет радовать солнышко. Воздух прогреется до +6..+8 градусов. Но к вечеру похолодает, и столбики термометров опустят до + 2 градусов. Ветер в понедельник будет дуть северо-восточный, а ближе к вечеру сменится на северо-западный. Скорость ветра составит 2-3 м/с, при порывах будет достигать 7-9 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761-763 мм РТ.ст.

Во вторник, 16 апреля, будет пасмурно, при этом температура воздуха составит +5…+8 градусов. К ночи на улице похолодает до +3 градусов. Несмотря на то, что термометры будут показывать почти такую же температуру, что и в понедельник, ощущаться она будет немного холоднее. Причина в сильном холодном ветер, который с северо-западного сменится на северный и будет дуть со скоростью 4-6 м/с, а при порывах будет достигать 12 м/с. Атмосферное давление немного снизится и составит 759 – 761 мм рт.ст.

В среду, 17 апреля, будет солнечно, но прохладно. Зима постарается вновь вернуться, а потому столбики термометров будут показывать от -1 градуса до +3 градусов. Северо-восточный ветер станет слабее – 3-4 м/с, но при порывах его скорость достигнет 7-10 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 767-769 мм рт.ст.

В четверг, 18 апреля, снова выглянет солнышко, и воздух сразу потеплеет до +3…+6 градусов. Ветер сменит свое направление на юго-западный и будет дуть со скоростью 2-3 м/с, а при порывах 5-7 м/с. Атмосферное давление составит 764-765 мм рт.ст.

В пятницу, 19 апреля, солнечная погоду будет только утром, а потом набегут тучи, и весь оставшийся день ожидается пасмурным. Однако воздух днем прогреется до +6 градусов, хотя ночью будет -2 градуса. Вернется северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 2-3 м/с, а при порывах 5-7 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт.ст.