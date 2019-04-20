Сегодня, 20 апреля, в Нижнем Новгороде прошел общегородской субботник, в котором принимали участие не только простых жители города, но и местная администрация. Однако результат субботника для многих оказался неожиданным – среди бутылок и оберток Владимир Панов нашел перстень. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Находка была обнаружена в Александровском саду, где Владимир Панов со своими заместителями и трудолюбивыми нижегородцами собирали мусор. Сейчас перстень находится в городской администрации, и владелец может забрать его.

Перстень, который нашел Владимир Панов. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Однако мэр не стал заострять внимание на находке, а сделал акцент на чистоте нашего города.

- Внешний вид города – это один из приоритетов, потому что чистые и аккуратные улицы улучшают самочувствие и повышают настроение людей, - сказал Владимир Панов. - Я считаю, что мэрия должна делать максимум для подготовки города к лету. Важна и гражданская позиция жителей. Тем, кто хочет помочь и организовать субботники, мы будем искренне благодарны.

Все желающие очистить мусор от мусора и грязи могут обратиться в любую районную администрацию, которая выдаст мешки и шанцевый инструмент. После уборки все мешки мусором вывезут, заверил мэр.

Во время субботника мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов нашел перстень. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сегодняшний субботник завершил вторую неделю месячника по благоустройству. За это время с территории города, включая кладбища и мемориалы, собрано и вывезено 24 тысячи кубометров мусора, отремонтировано 130 детских и спортивных площадок, 18,2 тысячи квадратных метров дорог, и 748 квадратных метров тротуаров, посажено 93 дерева, установлено 103 новых урны.