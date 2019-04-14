Стало известно, как будет использоваться территория вокруг стадиона к ЧМ-2018

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр спорта России Павел Колобков посетили стадион «Нижний Новгород». Во время визита заместитель губернатора Александр Югов рассказал о том, как используется территория самого стадиона, и как будет использоваться территория вокруг стадиона.

- Всю зиму рядом со стадионом работала развлекательная площадка с катком «Зимняя сказка», - рассказал Александр Югов. - Ее посетили около 100 тысяч человек. Уже в июне здесь планируется открыть летнее спортивно-развлекательное пространство. Рядом со стадионом появятся два минифутбольных поля, зоны для бадминтона, настольных игр, йоги и многое другое.

Кстати, все объекты, построенные к чемпионату мира по футболу, должны служить центрами развития города, общественной, деловой и культурной жизни. И главное – они должны стать точками роста для развития футбола. Для реализации этого проекта разработан бизнес-план операционной деятельности стадиона.

- На данный момент неплохо выступает в ФНЛ футбольный клуб «Нижний Новгород». Сейчас команда занимает 5-е место в турнирной таблице, - напомнил Глеб Никитин. - Стремимся к выходу в Премьер-лигу. Посещаемость у нас уже хорошая. Не раз за прошлый сезон ставили рекорды ФНЛ. Можно с уверенностью сказать, что стадион востребован, но сделать предстоит еще немало и в этом тоже рассчитываем на поддержку федерального правительства.

Со своей стороны министр спорта России Павел Колобков остался доволен местом, выбранным для стадиона.

- Действительно, очень хорошее место, которое позволяет и дальше его развивать с точки зрения строительства ледового стадиона, закрытых спортивных сооружений, проводить любые мероприятия как спортивного, так и культурного плана, - отметил Павел Колобков. - Территория уже использовалась зимой, здесь проходило достаточно много людей, мероприятий. Это хороший пример наследия чемпионата, использования всей прилегающей территории.