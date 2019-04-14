2019-04-14T15:33:22+03:00
Общество

Из-за паводка в Нижегородской области затопило мост

Сейчас прервано автомобильное сообщение с селом Никольское в Гагинском районе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Из-за паводка в Нижегородской области затопило мост.Из-за паводка в Нижегородской области затопило мост.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Сегодня паводок в Нижегородской области дал о себе знать в полную силу – из-за весеннего таяния снега поднялся уровень воды в реке Пьяна и оказался затоплен низководный мост в Гагинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сейчас уровень воды над мостом составляет 10 сантиметров. Тем не менее, автомобильное сообщение прервано с первым населенным пунктом – селом Никольское.

- Сейчас там выставлены предупреждающе знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе. Предусмотрен объездной путь по объездной грунтовой дороге через село Мишуково – расстояние составляет около 5 километров.

К слову, этот мост входит в перечень низководных мостов, ежегодно затопляемых в Нижегородской области. Поэтому вопросы жизнеобеспечения населения здесь решены – предусмотрено и медицинское, и продовольственное, и противопожарное обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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