Из-за паводка в Нижегородской области затопило мост

Сегодня паводок в Нижегородской области дал о себе знать в полную силу – из-за весеннего таяния снега поднялся уровень воды в реке Пьяна и оказался затоплен низководный мост в Гагинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сейчас уровень воды над мостом составляет 10 сантиметров. Тем не менее, автомобильное сообщение прервано с первым населенным пунктом – селом Никольское.

- Сейчас там выставлены предупреждающе знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе. Предусмотрен объездной путь по объездной грунтовой дороге через село Мишуково – расстояние составляет около 5 километров.

К слову, этот мост входит в перечень низководных мостов, ежегодно затопляемых в Нижегородской области. Поэтому вопросы жизнеобеспечения населения здесь решены – предусмотрено и медицинское, и продовольственное, и противопожарное обслуживание.