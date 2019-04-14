Глеб Никитин и Павел Колобков вручили медали победителям чемпионата «Регби-7»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр спорта России Павел Колобков 14 апреля вручили медали победителям чемпионата ПФО «Регби-7». С 13 по 14 апреля чемпионат проходил на стадионе «Капролактамовец» в Дзержинске. Сюда съехались команды из Перми, Кирова, Казани, Уфы, Ижевска, Йошкар-Олы и Нижнего Новгорода.

- Думаю, что такого рода мероприятия чрезвычайно важны с точки зрения популяризации любого вида спорта. То, что на стадионе «Капролактамовец» в городе Дзержинск проводится окружное соревнование по олимпийскому виду спорта и на нем присутствует министр спорта Российской Федерации, это настоящий импульс, - подчеркнул Глеб Никитин. - Мне очень отрадно, что сегодня было много болельщиков, много эмоций на трибунах, мы сейчас находимся на старте новой эры развития регби в Нижегородской области. Сегодняшнее мероприятие – это серьезный задел на будущее. Наша задача – увеличить количество занимающихся данным видом спорта ребят на всех уровнях и естественно вывести основные команды на профессиональный уровень.

Кстати, в последние годы популярность регби только возрастает. Во многом это объясняется тем, что этот вид спорта с 2016 года стал олимпийским.

- Думаю, после такой замечательной игры, которую сегодня продемонстрировали команды, поклонников у регби стало еще больше, - считает министр спорта России Павел Колобков. - Я хочу поздравить победителей и призеров сегодняшних соревнований и поблагодарить их за ту содержательную, достойную, красивую игру, которую вы показали.

Сейчас в Нижегородской области регби занимается более 200 человек, среди которых 44 девушки.

- Конечно, количество занимающихся должно быть намного больше. Сегодня мы убедились, что вид спорта интересный и зрелищный, он требует гораздо меньшего количества инфраструктурной, ресурсной подготовки, чем такие виды спорта, как хоккей и футбол, - напомнил Глеб Никитин. - Но при этом дает те же эмоции, тот же спортивный результат, который необходим нам всем, чтобы зарядиться здоровым образом жизни и любовью к спорту