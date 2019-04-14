2019-04-14T13:58:46+03:00
Общество

«Это настоящее волшебство»: В Нижнем Новгороде проходит фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS

Полюбоваться уникальными инсталляциями можно сразу на 12 городских объектах [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Это настоящее волшебство»: В Нижнем Новгороде проходит фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS.«Это настоящее волшебство»: В Нижнем Новгороде проходит фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Настоящим праздником для любителей современного искусства стало проведение в Нижнем Новгороде международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS.

С 12 по 14 апреля весь город превратился в одну большую площадку для инсталляций – пакгаузы на Стрелке, телебашня, элеваторы Мукомольного завода, фабрика «Маяк» на Нижневолжской набережной…

- Все выходные мы ездим от одной площадки к другой, - признается нижегородец Виктор Алексеев. - Это настоящее волшебство! От этой красоты в восторге и я, и супруга, и даже дети.

Нижегородцы отправились на фестиваль целыми семьями. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Нижегородцы отправились на фестиваль целыми семьями.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Впрочем, международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS это не только приковывающие внимание зрителей инсталляции, но и целый комплекс лекций, публичных обсуждений и экскурсий. В эти дни нижегородцев впервые пригласили в острог.

- Несмотря на то, что он находится в центре города, люди, как правило, не имеют туда доступа. Поэтому в рамках фестиваля нижегородцы и гости Нижнего Новгорода смогут не только увидеть наши инсталляции, но и посмотреть на острог изнутри, - отметила куратор и продюсер фестиваля Ксения Чеховская.

Полюбоваться уникальными инсталляциями можно сразу на 12 городских объектах. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Полюбоваться уникальными инсталляциями можно сразу на 12 городских объектах.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Надо сказать, что этот фестиваль проходит в Нижнем Новгороде уже не первый раз. Два года назад наш город уже был опробован организаторами в качестве площадки для масштабного мероприятия. Однако в этот раз размах получился совершенно иным! В Нижний Новгород съехались художники из Японии, Турции, Германии и России.

- Мы вышли на улицы города и хотим доказать, что новое искусство имеет место как в Нижнем Новгороде, так и в России, - напомнил гендиректор студии Dreamlaser Андрей Тубольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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