Нижегородка Дарья Мельникова вошла в десятку самых красивых девушек страны

Самые красивые девушки страны собрались накануне в Москве на конкурсе «Мисс Россия», где им предстояло продемонстрировать не только свою ослепительную красоту, но и чувство стиля, интеллект и таланты. Нижегородскую область на конкурсе представляли сразу три красавицы: Дарья Мельникова, Вероника Щелканова и Яна Паценкер. Яркие, нежные и элегантные – они сразу обратили на себя внимание жюри. Однако в финал конкурса смогла пробиться только одна представительница Нижегородской области – Дарья Мельникова.

- День Х. Финал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2019», - напомнила своим подписчикам в Instagram Дарья Мельникова перед самой церемонией. – Жду вашей поддержки.

Войдя в десятку самых красивых девушек страны и оказавшись в финале конкурса, Дарья поразила всех не только своей красотой, но и превосходными интеллектуальными способностями. На вопрос о том, какие люди ее вдохновляют, Дарья ответила, что восхищается историей британского короля Георга VI.

Тем не менее, победа в конкурсе досталась не ей, а участнице из Азова – Алине Санько. Первой вице-мисс конкурса стала участница Арина Верина из Екатеринбурга, а второй – представительница Татарстана Ралина Арабова.

Напомним, Дарья Мельникова увлекается йогой, иностранными языками, модой и культурой народов Азии.