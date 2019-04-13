2019-04-13T21:16:30+03:00
Общество

Нижегородцу Артему Сучкову – участнику шоу «Последний герой», удалось удержаться на острове

Закончился последний день перед объединением команд актеров и экстрасенсов
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Нижегородцу Артему Сучкову – участнику шоу «Последний герой», удалось удержаться на островеНижегородцу Артему Сучкову – участнику шоу «Последний герой», удалось удержаться на островеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Шоу «Последний герой: актеры против экстрасенсов» нижегородцы смотрят, затаив дыхание, переживая за своего земляка актера Артема Сучкова. Телешоу уже вышло на финишную прямую, и сейчас на острове остались лишь сильнейшие. В их число вошел и Артем Сучков.

Сегодня, 13 апреля, в эфир вышел седьмой выпуск, где команда актеров последний раз сражалась с командой экстрасенсов. Обе команды были сосредоточены как никогда.

Нижегородцу Артему Сучкову – участнику шоу «Последний герой», удалось удержаться на острове Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцу Артему Сучкову – участнику шоу «Последний герой», удалось удержаться на островеФото: СОЦСЕТИ

В первом сражении, когда соперники боролись за еду, первыми к победе пришли актеры. Участникам удалось сплотиться, они прекрасно понимают и поддерживают друг друга. Во втором состязании за тотем победа снова досталась служителям богини Мельпомены. И здесь сложно выделить кого-то конкретного – каждый участник действовал быстро, решительно и, главное, точно.

Уже в следующем выпуске, оба племени объединяться. К сожалению, племя актеров сейчас в меньшинстве – у них только четыре человека, у экстрасенсов, после голосования осталось пять человек. Однако экстрасенсы постоянно ссорятся и спорят, в то время, как актеры стараются держаться вместе. Посмотрим, как любимые герои будут сражаться без поддержки команды.

Со следующего выпуска каждый участник сам за себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин и Павел Колобков обсудят вопросы по проведению форума «Россия – спортивная держава»
ФК «Нижний Новгород» проиграл ФК «Ротор»
Чемпионат по печному делу прошел в Нижегородской области
Глеб Никитин: «Нижегородская область ресурсно готова к реализации нацпроектов»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2019 году выросли на 8,9 процентов
Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в Нижний Новгород
Выездной прием граждан пройдет в Кулебаках
Три тысячи новых рабочих мест планируется создать на Выксунском металлургическом заводе
Крышу школы №71 в Сормове хотят отремонтировать летом
Житель Московского района до смерти избил родную сестру
Владимир Панов второй раз встретится с жителями Ленинского района
38-летний Павел Морев пропал в Нижнем Новгороде
Общегородской субботник в Нижнем Новгороде переносится на 20 апреля
Глеб Никитин предложил создать отдельный федеральный проект по охране ОКН