Нижегородцу Артему Сучкову – участнику шоу «Последний герой», удалось удержаться на острове

Шоу «Последний герой: актеры против экстрасенсов» нижегородцы смотрят, затаив дыхание, переживая за своего земляка актера Артема Сучкова. Телешоу уже вышло на финишную прямую, и сейчас на острове остались лишь сильнейшие. В их число вошел и Артем Сучков.

Сегодня, 13 апреля, в эфир вышел седьмой выпуск, где команда актеров последний раз сражалась с командой экстрасенсов. Обе команды были сосредоточены как никогда.

Нижегородцу Артему Сучкову – участнику шоу «Последний герой», удалось удержаться на островеФото: СОЦСЕТИ

В первом сражении, когда соперники боролись за еду, первыми к победе пришли актеры. Участникам удалось сплотиться, они прекрасно понимают и поддерживают друг друга. Во втором состязании за тотем победа снова досталась служителям богини Мельпомены. И здесь сложно выделить кого-то конкретного – каждый участник действовал быстро, решительно и, главное, точно.

Уже в следующем выпуске, оба племени объединяться. К сожалению, племя актеров сейчас в меньшинстве – у них только четыре человека, у экстрасенсов, после голосования осталось пять человек. Однако экстрасенсы постоянно ссорятся и спорят, в то время, как актеры стараются держаться вместе. Посмотрим, как любимые герои будут сражаться без поддержки команды.

Со следующего выпуска каждый участник сам за себя.