2019-04-15T17:58:33+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде изменится стоимость проезда в маршрутках

Цена вырастет уже с 13 мая
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде изменится стоимость проезда в маршрутках.В Нижнем Новгороде изменится стоимость проезда в маршрутках.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Уже в мае пассажирам нижегородских маршруток придется готовить за проезд по 30 рублей – об очередном повышении заявил еще один частный перевозчик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- С 13 мая 2019 года на маршрутах № 13,44, 88, 34,75,81, 59, 45, обслуживаемых компанией ООО «Мещеряков и Компания», стоимость проезда составит 30 рублей за одну поездку., - говорится в сообщении администрации. – Соответствующее уведомление уже пришло в администрацию Нижнего Новгорода.

Напомним, с 1 декабря 2018 года стоимость проезда уже выросла до 30 рублей на целом ряде маршрутов. Среди них № 14, 39, 50, 63, 71, 79, 89, 92 и Т-4.

- В соответствии с законодательством, тариф по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу устанавливается самим перевозчиком, - сообщили в городской администрации. - Администрация Нижнего Новгорода не вправе влиять на эти решения.

При этом стоимость проезда на муниципальном транспорте не изменится - – 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

ИСТОЧНИК KP.RU

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