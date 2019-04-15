В Нижнем Новгороде изменится стоимость проезда в маршрутках

Уже в мае пассажирам нижегородских маршруток придется готовить за проезд по 30 рублей – об очередном повышении заявил еще один частный перевозчик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- С 13 мая 2019 года на маршрутах № 13,44, 88, 34,75,81, 59, 45, обслуживаемых компанией ООО «Мещеряков и Компания», стоимость проезда составит 30 рублей за одну поездку., - говорится в сообщении администрации. – Соответствующее уведомление уже пришло в администрацию Нижнего Новгорода.

Напомним, с 1 декабря 2018 года стоимость проезда уже выросла до 30 рублей на целом ряде маршрутов. Среди них № 14, 39, 50, 63, 71, 79, 89, 92 и Т-4.

- В соответствии с законодательством, тариф по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу устанавливается самим перевозчиком, - сообщили в городской администрации. - Администрация Нижнего Новгорода не вправе влиять на эти решения.

При этом стоимость проезда на муниципальном транспорте не изменится - – 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».