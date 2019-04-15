«”Гриффиндор” рулит!»: Денис Черышев сфотографировался с братьями Уизли на матче в Валенсии

Британские актеры Джеймс и Оливер Фелпсы, прославившиеся благодаря ролям рыжеволосых Джорджа и Фреда Уизли в саге о Гарри Поттере, побывали на матче «Валенсия» - «Леванте», который проходил на испанском стадионе «Месталья» 14 апреля. Нижегородец Денис Черышев, играющий на правах аренды за «Валенсию», не упустил возможность и сфотографировался на память с братьями Уизли. Компанию ему составила возлюбленная Кристина Кобе.

cheryshev90 Денис Черышев выложил фото с близнецами Уизли из "Гарри Поттера"

- Магия побеждает, - написал футболист в своем Инстаграме.

Подписчики сначала не поверили своим глазам. Те самые братья-близнецы? Но потом один за другим посыпались радостные комментарии.

- О, «Гриффиндор» рулит! - написала elina.lab.

- Оу, аккуратно с ними. Они могут и бладжером зарядить, - пошутил anthonyanderson2014.

jamesphelps_pictures Актеры Джеймс и Оливер Фелпсы били пенальти в перерыве матча Валенсия - Леванте

- Бог мой, они все так же прекрасны, - добавила meow_sti.

- Три волшебника, - намекнула shatkovskaya_tanya.

Кстати, знаменитые англичане приехали в Валенсию на открытие большой выставки по вселенной фильмов «Гарри Поттера». И между прочим согласились на представление в перерыве футбольного матча. Они вышли на поле и били пенальти! В воротах в тот момент стояла огромная летучая мышь - талисман «Валенсии».