2019-04-15T12:40:19+03:00
Звезды

«”Гриффиндор” рулит!»: Денис Черышев сфотографировался с братьями Уизли на матче в Валенсии

Актеры из саги о Гарри Поттере прилетели на открытие музея, а заодно посетили матч с участием нижегородца [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Денис Черышев не удержался и сфотографировался со знаменитостями. Кстати, компанию ему составила его девушка Кристина Кобе.Денис Черышев не удержался и сфотографировался со знаменитостями. Кстати, компанию ему составила его девушка Кристина Кобе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Британские актеры Джеймс и Оливер Фелпсы, прославившиеся благодаря ролям рыжеволосых Джорджа и Фреда Уизли в саге о Гарри Поттере, побывали на матче «Валенсия» - «Леванте», который проходил на испанском стадионе «Месталья» 14 апреля. Нижегородец Денис Черышев, играющий на правах аренды за «Валенсию», не упустил возможность и сфотографировался на память с братьями Уизли. Компанию ему составила возлюбленная Кристина Кобе.

cheryshev90cheryshev90
Денис Черышев выложил фото с близнецами Уизли из "Гарри Поттера"
50235 отметок «Нравится»172 комментариевInstagram

- Магия побеждает, - написал футболист в своем Инстаграме.

Подписчики сначала не поверили своим глазам. Те самые братья-близнецы? Но потом один за другим посыпались радостные комментарии.

- О, «Гриффиндор» рулит! - написала elina.lab.

- Оу, аккуратно с ними. Они могут и бладжером зарядить, - пошутил anthonyanderson2014.

jamesphelps_picturesjamesphelps_pictures
Актеры Джеймс и Оливер Фелпсы били пенальти в перерыве матча Валенсия - Леванте
29561 отметок «Нравится»179 комментариевInstagram

- Бог мой, они все так же прекрасны, - добавила meow_sti.

- Три волшебника, - намекнула shatkovskaya_tanya.

Кстати, знаменитые англичане приехали в Валенсию на открытие большой выставки по вселенной фильмов «Гарри Поттера». И между прочим согласились на представление в перерыве футбольного матча. Они вышли на поле и били пенальти! В воротах в тот момент стояла огромная летучая мышь - талисман «Валенсии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Игорь Шувалов: «Нижегородский хакатон – уникальный для России проект»
В Нижнем Новгороде пройдет форум «Россия – спортивная держава»
Карта зеленых насаждений появится в Нижнем Новгороде
В зоопарке «Лимпопо» после долгого ремонта откроется первая площадка
В Нижегородской области пройдет военно-тактическая игра «Удар 2019»
Пострадавшие от отравления хлором в бассейне Gold' Fitness получат компенсацию
Нижегородцы могут создать логотип регионального знака качества
Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в марте 44,8 миллиона рублей
Всероссийская «горячая» линия по вакцинопрофилактике стартует в Нижегородской области
Глеб Никитин и Павел Колобков посетили международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS
«Приволжская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Проект «Ледового дворца представили Глебу Никитину и Павлу Колобкову
Одностороннее движение введут на улице Баррикад
Довыборы в Законодательное собрание проходят в Нижегородской области
Глеб Никитин и Павел Колобков обсудят вопросы по проведению форума «Россия – спортивная держава»
ФК «Нижний Новгород» проиграл ФК «Ротор»
Чемпионат по печному делу прошел в Нижегородской области
Глеб Никитин: «Нижегородская область ресурсно готова к реализации нацпроектов»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2019 году выросли на 8,9 процентов
Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в Нижний Новгород
Выездной прием граждан пройдет в Кулебаках
Три тысячи новых рабочих мест планируется создать на Выксунском металлургическом заводе
Крышу школы №71 в Сормове хотят отремонтировать летом
Житель Московского района до смерти избил родную сестру
Владимир Панов второй раз встретится с жителями Ленинского района
38-летний Павел Морев пропал в Нижнем Новгороде
Общегородской субботник в Нижнем Новгороде переносится на 20 апреля
Глеб Никитин предложил создать отдельный федеральный проект по охране ОКН