Познер - под вопросом, а Парфенов молодец: Нижегородская «училка» задумалась о журналистской этике

Блогер Татьяна Гартман отошла от публичного порицания российских телеведущих и решила поговорить о журналистской этике. В новом выпуске своего шоу «Училка vs ТВ» на YouTube-канале учительница русского языка призналась, что частенько видит следующую картину: гость или респондент делает речевую ошибку, а потом ведущий ее повторяет.

Урок журналистской этики от Леонида Парфенова.Нижегородская "училка" представила очередной выпуск своего шоу на YouTube-канале

- В общем, меня подобрал пожарник, - заявила тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в программе «Познер».

- А как пожарник мог это сделать? - улыбнулся Владимир Познер.

«Училка» недоумевает: то ли ведущий не знает, что профессия называется «пожарный» (а пожарник - это жук), то ли он решил не ставить свою гостью в неудобное положение.

Иначе поступила ведущая шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева, которая не стала повторять ошибку за известным модельером.

- Если бойфренд оставил большую сорочку и убежал от вас, одевайте ее, - призвал Валентин Юдашкин.

- Все как обычно. Женщины должны надевать мужскую одежду, мужчины - женскую, - заключила Алла.

К счастью, телеведущая знает, что в этом случае правильно говорить «надевать». Однако «училку» заинтересовало другое.

- Как правильно поступать в таких случаях? Исправлять собеседника или повторять его ошибки, или говорить правильно, но при этом выставлять собеседника не в лучшем свете? - рассуждает Татьяна Гартман. - Лично я в этой ситуации поступила бы так: если есть возможность, пересняла бы эпизод, а за кадром рассказала человеку о его ошибке и предложила сделать еще один дубль. А если переснять невозможно, не стала бы говорить неправильно. Подобрала бы какие-то синонимы.

В этом плане «училку» приятно удивил ведущий Леонид Парфенов, который не побрезговал замечанием в соцсетях и публично признал свою ошибку.

Не так, чтобы прямо уж совсем легкотня, с характером! Да, с пЕрчинкой, - сказал журналист в одном из выпусков своего шоу на YouTube.

Но уже в следующем выпуске Леонид, разбирая комментарии своих подписчиков, сказал:

- «ПерчИнкой» надо говорить, конечно!» Вот как бывает. Говоришь про вино, говорить про перец и уже поставил ударение, но на ходу смягчаешь. Получилась пЕрчинка, а надо перчИнка.

Нижегородский блогер тоже решила покаяться и разобрала несколько своих ошибок. Так, в предыдущем выпуске «училка» призналась: «Слушая окружающих, у меня создалось впечатление, что одну школьную тему дружно прогуляла вся страна».

- «Слушая окружающих, у меня создалось впечатление» - это анаколуф, то есть неправильное согласование слов в предложении. Получается, что впечатление создалось, и оно же слушало окружающих. Надо было сказать иначе: «Когда слушаю окружающих, у меня создается впечатление». Кстати, именно так я написала в тексте, который набросала перед съемками. Извините, обещаю исправиться, - сказала «училка».

Кстати, один из подписчиков раскопал древнее выступление Гартман на нижегородском радио. Тогда учитель русского языка неправильно произнесла слово «интервьюер».

- Именно тележурналист в различных его вариантах. И ведущий, и модератор, и интервьЮер, - выдала Татьяна.

Хотя в этом слове ударение стоит за корнем, как и во многих словах с суффиксом «ер».